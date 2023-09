Le prix du cuivre a prolongé ses pertes mardi, en raison de l'inquiétude suscitée par la réunion de la Réserve fédérale américaine, qui craint que des taux d'intérêt élevés prolongés ne freinent la demande de métaux et que les stocks ne s'accumulent.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 1% à 8 278 dollars la tonne métrique à 1000 GMT, après une baisse de 0,6% lors de la session précédente.

Alors que la Fed américaine ne devrait pas relever ses taux mercredi, la perspective de les maintenir à des niveaux élevés pour écraser l'inflation a suscité l'incertitude sur les marchés financiers.

"Nous nous attendons à des taux plus élevés pendant plus longtemps parce que la force des données économiques est largement favorable et que si l'inflation se refroidit, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, en particulier avec les prix de l'énergie qui se rallument également", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matière de matières premières chez WisdomTree.

"Il n'y a rien qui donne au marché des métaux une conviction majeure dans l'une ou l'autre direction. Nous constatons un léger fléchissement des prix aujourd'hui en raison de l'effet de frein de la Chine et de l'incertitude quant à la durée des perspectives de la Fed.

La Chine a mis en place de modestes mesures de relance, mais la croissance économique est morose et les investisseurs s'inquiètent du secteur immobilier du pays, grevé de dettes, alors que l'optimisme des entreprises américaines à l'égard de la Chine a chuté à un niveau historiquement bas.

Le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,8 % à 68 790 yuans (9 426,52 dollars) la tonne, prolongeant les pertes après une baisse de 0,4 % lundi.

Les traders ont également surveillé la pression de la dépréciation du yuan chinois par rapport au dollar américain, qui pourrait également affecter la demande chinoise pour les métaux industriels à prix vert.

Les médias d'État chinois ont déclaré mardi que cette pression était temporaire, le yuan ayant chuté de plus de 5 % par rapport au billet vert depuis le début de l'année.

Les stocks dans les entrepôts réglementés par le LME continuent de s'accumuler, soulignant l'augmentation de l'offre dans un contexte de faible demande.

Les stocks de cuivre du LME < MCUSTX-TOTAL> ont grimpé de 175 % depuis la mi-juillet pour atteindre 149 600 tonnes métriques, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2022.

L'aluminium du LME a reculé de 0,4% à 2 211 dollars la tonne, le zinc a perdu 2% à 2 494 dollars, le plomb a baissé de 1,4% à 2 216,50 dollars, le nickel a baissé de 1% à 19 670 dollars et l'étain a chuté de 1,8% à 25 700 dollars.

(1 $ = 7,2975 yuans chinois)