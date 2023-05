Les prix du cuivre ont augmenté mercredi, soutenus par un dollar plus faible avant les données clés sur l'inflation aux États-Unis, mais les gains ont été limités par les prévisions d'une demande faible et d'une offre en hausse.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,2 % à 8 605 dollars la tonne, à 01h38 GMT.

Le dollar américain a baissé, rendant plus attrayant l'achat de la marchandise au prix du billet vert.

Le contrat a gagné 0,1% jusqu'à présent ce mois-ci, après avoir enregistré sa plus grande baisse mensuelle depuis juin 2022 en avril.

Le rebond pourrait être limité car la tiédeur de la demande devrait perdurer au moins pendant le deuxième trimestre, ont déclaré les analystes de Meierya Futures.

Pendant ce temps, la production de cuivre du Pérou en mars a bondi de 20,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 219 275 tonnes, a déclaré le ministère de l'énergie et des mines du pays mardi, alors que les grandes mines reprennent leurs activités après les arrêts causés par plusieurs protestations sociales.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,1% à 67 320 yuans (9 739,44 dollars) la tonne.

Les investisseurs attendent les données clés sur les prix à la consommation aux États-Unis qui seront publiées plus tard dans la journée et qui fourniront plus d'indices sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'aluminium du LME a peu changé à 2 319,50 dollars la tonne, l'étain a augmenté de 0,5 % à 26 130 dollars, le zinc est resté stable à 2 674,50 dollars, le nickel a gagné 0,4 % à 23 595 dollars, tandis que le plomb a légèrement baissé de 0,2 % à 2 132,50 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 18 320 yuans la tonne, le plomb a augmenté de 0,3% à 15 305 yuans, le nickel a baissé de 2,2% à 179 470 yuans, l'étain a baissé de 1,5% à 208 120 yuans, et le zinc a baissé de 0,1% à 21 440 yuans.

Pour connaître les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou sur

(1 $ = 6,9121 yuans) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Sonia Cheema)