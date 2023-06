Les prix du cuivre à Londres étaient sur le point de connaître leur première baisse hebdomadaire en quatre semaines vendredi, alors que la fermeté du dollar rendait les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 1,2% à 8 468,50 dollars la tonne métrique à 0743 GMT. Le contrat était en baisse de 1,2% en semaine.

Le dollar a augmenté, soutenu par un accès d'aversion au risque alors que les commentaires hawkish des banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale américaine, ont alimenté les craintes que leur resserrement monétaire agressif pourrait pousser les économies dans une récession plus profonde.

Le nickel au LME a baissé de 0,7 % à 21 025 dollars la tonne métrique, le zinc a perdu 3,1 % à 2 381 dollars, le plomb a baissé de 1,1 % à 2 139 dollars, l'étain a baissé de 0,2 % à 27 025 dollars et l'aluminium a perdu 0,8 % à 2 184,50 dollars.

Sur une base hebdomadaire, l'aluminium est en passe de connaître sa plus forte baisse depuis le 10 février et le nickel est en passe de connaître sa plus forte baisse depuis le 12 mai. Le contrat sur le nickel a baissé de 8,8 %, annulant la quasi-totalité des gains de la semaine dernière.

Cette semaine, les prix des métaux de base ont également été affectés par l'absence de mesures de relance significatives de la part de la Chine, principal consommateur de métaux, après que son économie n'ait pas rebondi rapidement d'un blocage COVID-19, comme le marché s'y attendait.

Le zinc a baissé de 4,1% d'une semaine sur l'autre, la plus forte baisse en quatre semaines, tandis que l'étain a légèrement augmenté de 0,3% et le plomb a baissé de 0,3%.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; édition par Eileen Soreng)