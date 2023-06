Le prix du cuivre à Londres est resté proche de son plus haut niveau en cinq semaines vendredi et devrait enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par un dollar plus faible et des paris sur une relance accrue en Chine, le principal pays consommateur.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,1% à 8 552 dollars la tonne métrique à 2 h 09 GMT, mais a gagné 2,2% depuis le début de la semaine.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,6 % à 68 340 yuans (9 577,33 $) la tonne métrique, augmentant de 2,3 % depuis le début de la semaine.

Le Dollar Index est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un mois, rendant les métaux corrélés au billet vert plus attractifs pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le sentiment des investisseurs a été stimulé par les données économiques américaines montrant une hausse inattendue des ventes au détail en mai, les consommateurs ayant augmenté leurs achats de véhicules à moteur et de matériaux de construction, ce qui pourrait contribuer à éviter une récession à court terme.

Les espoirs se sont accrus de voir la Chine dévoiler de nouvelles mesures pour consolider sa reprise fragile après la pandémie, après que les prix des logements neufs ont augmenté à un rythme plus lent en mai et que les investissements immobiliers se sont effondrés au rythme le plus élevé depuis plus de vingt ans.

Cela dit, le marché du cuivre en Chine reste sous pression, car la consommation réelle est faible malgré l'étroitesse de l'offre sur le marché au comptant. Les acteurs du marché s'attendent à une augmentation de l'offre avec l'arrivée de cargaisons en provenance du Congo dès la fin du mois.

Les autres métaux de Shanghai ont également progressé. L'aluminium SHFE a augmenté de 0,3 % à 18 495 yuans la tonne métrique, le zinc a augmenté de 0,3 % à 20 420 yuans, le plomb a augmenté de 0,5 % à 15 425 yuans, le nickel a augmenté de 0,4 % à 172 430 yuans, et l'étain a augmenté de 1,5 % à 218 980 yuans.

Au LME, l'aluminium a gagné 0,3 % à 2 257 dollars la tonne métrique, le nickel a augmenté de 0,5 % à 23 110 dollars, tandis que l'étain a baissé de 0,1 % à 27 200 dollars, le zinc a perdu 0,2 % à 2 475,50 dollars et le plomb a baissé de 0,3 % à 2 124,50 dollars.

(1 $ = 7,1356 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Subhranshu Sahu)