Les prix du cuivre sont restés stables vendredi, bien que le contrat soit en passe de connaître une deuxième hausse hebdomadaire consécutive, alors que la Chine, principal consommateur de métal, a mis en place des mesures pour soutenir son économie, tandis qu'un dollar plus faible a également apporté un certain soulagement.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était stable à 8 346 dollars la tonne métrique à 0142 GMT. Le contrat a augmenté de 1,3% depuis le début de la semaine.

Le sentiment des investisseurs a été soutenu par la relance financière de la Chine et sa décision de lancer une campagne nationale pour promouvoir les achats d'automobiles et soutenir la demande dans le plus grand marché automobile du monde.

Il s'agit de la dernière mesure prise par les autorités pour stimuler les dépenses en biens de grande consommation, qui ont contrarié un rebond timide de la consommation globale après que la Chine a brusquement mis fin aux mesures de contrôle du COVID-19 à la fin de l'année dernière.

Les données publiées cette semaine font état de meilleures performances dans les secteurs de l'automobile et des nouvelles énergies, ce qui alimente les espoirs d'une forte demande de métaux.

Les ventes de véhicules de tourisme en Chine ont totalisé 1,76 million de véhicules en mai, soit une hausse de 28,2 % par rapport à l'année précédente, selon l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA).

La production chinoise liée à l'énergie solaire, telle que le polysilicium et les batteries, a dépassé une croissance annuelle de 72 %, selon les données du ministère de l'industrie et des technologies de l'information, ce qui a stimulé la demande d'aluminium.

Cependant, l'aluminium du LME est resté calme à 2 253,50 dollars la tonne métrique.

L'approvisionnement en électricité dans la province chinoise du Yunnan (sud-ouest), quatrième région productrice d'aluminium du pays, devrait s'améliorer grâce à de nouvelles précipitations ce mois-ci. Cependant, le niveau des réservoirs d'eau est toujours serré et les producteurs ne reprendront pas leur production au moins pour la première période de ce mois, selon une enquête du Shanghai Metals Market.

Le dollar a reculé vendredi, ce qui a rendu plus attrayant l'achat de la matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

Le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en hausse de 0,1 % à 66 840 yuans (9 398,07 dollars) la tonne métrique.

Le plomb du LME a augmenté de 0,3 % à 2 044 $, le nickel a augmenté de 0,1 % à 21 150 $, l'étain a augmenté de 1,1 % à 26 100 $, le zinc a perdu 0,4 % à 2 399,50 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 1% à 18 365 yuans la tonne métrique, le zinc a augmenté de 0,5% à 19 875 yuans, le nickel a baissé de 1,2% à 159 020 yuans, tandis que l'étain a augmenté de 2,8% à 213 600 yuans.

(1 $ = 7,1121 yuans) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)