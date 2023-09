Le prix du cuivre était en passe de subir une perte hebdomadaire vendredi en raison de la force du dollar, de l'importance des stocks et de la diminution de l'appétit pour le risque après que la Réserve fédérale américaine a indiqué que sa politique resterait restrictive pendant plus longtemps.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 1,0 % à 8 272 $ la tonne métrique à 1028 GMT. Sa chute de 1,8% jeudi a été la plus forte baisse quotidienne depuis le 1er août.

"Les prix des métaux de base ont trop baissé hier, ils s'inversent maintenant que les investisseurs achètent sur la baisse", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.

L'indice du dollar américain était en passe de connaître sa dixième hausse hebdomadaire consécutive à la suite de la décision de la Fed, ce qui a rendu les métaux vendus au dollar moins attrayants pour les détenteurs d'autres devises.

Ajoutant à la pression sur les prix du cuivre, utilisé dans l'énergie et la construction, les stocks dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> sont restés à leur plus haut niveau depuis mai 2022, et les données de l'ICSG ont montré que le marché du cuivre était excédentaire en janvier-juillet.

La décote pour la livraison à court terme par rapport au contrat de cuivre à trois mois du LME < CMCU0-3> était à son plus haut niveau depuis quatre mois, ce qui indique une offre immédiate abondante.

À plus long terme, le marché du cuivre devrait être soutenu par la demande liée à la transition vers l'énergie verte et à la relance économique en Chine, premier consommateur mondial de métaux, a déclaré M. Shah.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange ont chuté de 16,9 % cette semaine, selon la bourse.

Pendant ce temps, l'aluminium du LME a augmenté de 1,2 % pour atteindre 2 238 dollars. Les stocks en attente du LME ont chuté à leur plus bas niveau en un mois après de nouvelles annulations dans trois endroits différents, y compris le port de Gwangyang en Corée du Sud, selon les données quotidiennes. < MALSTX-TOTAL>< 0#MALSTX-LOC-GRD>

Le nickel au LME a gagné 1,2% à 19 360 dollars la tonne. Le métal a atteint 19 100 dollars, son plus bas niveau depuis juillet 2022, jeudi, alors que les données de l'INSG ont montré que l'excédent du marché mondial du nickel s'était élargi en juillet.

Le zinc était en hausse de 1,8% à 2 558,5 dollars, le plomb s'est raffermi de 1,0% à 2 205 dollars et l'étain a ajouté 0,1% à 25 635 dollars.