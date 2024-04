Le prix du cuivre a augmenté mardi, soutenu par les craintes d'un resserrement de l'approvisionnement en matières premières et d'une réduction de la production par les fonderies chinoises, tandis que de meilleures perspectives de demande ont également apporté un certain soutien.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,9 % à 8 947,50 $ la tonne métrique à 0533 GMT, reprenant les échanges après un long week-end et les vacances de Pâques.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,3 % à 73 040 yuans (10 095,93 $) la tonne, non loin d'un record historique de 73 530 yuans touché le 22 mars.

Le cuivre de Shanghai a enregistré son meilleur gain quotidien en deux semaines lundi après qu'une enquête officielle ait montré que l'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars.

Bien que les échanges aient été modérés en raison des vacances, le sentiment s'est amélioré avec les craintes d'un resserrement de l'offre de concentré de cuivre, ont noté les analystes d'ANZ.

Les pénuries de concentré de cuivre ont conduit les fonderies à planifier le contrôle de la production et à commencer la maintenance plus tôt que d'habitude.

La production de cuivre raffiné diminuera de mars à avril en raison d'une maintenance plus importante que d'habitude dans un contexte de pénurie de matières premières, ont déclaré les analystes de Northeast Securities.

Cette situation, associée à une reprise saisonnière de la demande de cuivre, soutiendra les prix, ont-ils ajouté.

Ailleurs, l'aluminium du LME a baissé de 0,1 % à 2 335,50 $ la tonne, le nickel a augmenté de 0,5 % à 16 840 $, le zinc a augmenté de 0,5 % à 2 450,50 $ la tonne, l'étain a augmenté de 1,3 % à 27 795 $, tandis que le plomb a perdu 0,5 % à 2 045 $.

Des données manufacturières américaines plus fortes que prévu lundi ont fait grimper les rendements du Trésor et ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant au calendrier de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,1% à 19 705 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,5% à 21 010 yuans, le nickel a augmenté de 1,4% à 131 910 yuans, et l'étain a augmenté de 0,6% à 227 240 yuans, tandis que le plomb a baissé de 1,1% à 16 415 yuans.

