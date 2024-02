Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que le cuivre et l'or devraient bénéficier de la plus forte hausse immédiate des prix dans le secteur des matières premières en raison des réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

"La hausse immédiate des prix résultant d'une baisse de 100 points de base des taux à deux ans de la Réserve fédérale américaine est la plus importante pour les métaux, en particulier le cuivre (6 %), puis l'or (3 %), suivi par le pétrole (3 %)", a déclaré Goldman Sachs dans une note datée du 20 février.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange se négociait près d'un sommet de trois semaines à 8 548 dollars la tonne métrique à 5 h 42 GMT mercredi, tandis que l'or au comptant était à un sommet de près de deux semaines à 2 030,30 dollars l'once.

La banque de Wall Street a toutefois déclaré qu'elle ne s'attendait pas à des effets significatifs sur les prix du gaz naturel ou des matières premières agricoles, car les micro-facteurs tels que les cycles saisonniers des stocks et les conditions météorologiques l'emportent sur l'impact des réductions de taux.

"L'impact positif de la baisse des taux d'intérêt sur la demande et l'offre de matières premières rend l'impact sur les prix des matières premières ambigu en théorie", a déclaré Goldman.

"Dans la pratique, nous constatons que l'effet positif sur les prix d'une baisse du coût des stocks et d'une augmentation du PIB grâce à l'assouplissement des conditions financières est prédominant.

La banque centrale américaine devrait réduire le taux des fonds fédéraux en juin, selon une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont également déclaré que le risque le plus important était que la première réduction du taux intervienne plus tard que prévu. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru ; rédaction de Muralikumar Anantharaman et Varun H K)