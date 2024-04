Les prix du cuivre sont restés dans une fourchette étroite jeudi, alors que le dollar américain s'est raffermi après des données d'inflation plus fortes que prévu et a contré le soutien des perturbations du côté de l'offre.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2 % à 9 392 $ la tonne métrique à 1 h 44 GMT.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en baisse de 0,4 % à 76 240 yuans (10 537,52 $) la tonne.

Les données publiées mercredi ont montré que l'inflation américaine a augmenté plus que prévu en mars, repoussant de juin à septembre la date prévue pour la première réduction des taux d'intérêt.

Cela a pesé sur les perspectives de la demande de métaux et a fait bondir le dollar. Un dollar plus fort rend plus coûteux l'achat de métaux dont le prix est fixé par le billet vert.

Mais le contexte général reste positif pour le cuivre, ont déclaré les analystes d'ANZ. Les perturbations de l'offre et la reprise de l'activité manufacturière en Chine devraient permettre au marché de rester tendu, ont-ils ajouté.

Les prix à la consommation en Chine ont augmenté en mars pour le deuxième mois consécutif alors que la déflation des prix à la production s'est poursuivie, indiquant une demande encore faible malgré les signes que l'économie en difficulté retrouve un certain élan.

L'étain du LME a baissé de 0,8 % à 31 750 dollars la tonne, l'aluminium a augmenté de 0,1 % à 2 458 dollars, le nickel a baissé de 0,4 % à 18 300 dollars, le zinc est resté stable à 2 737 dollars et le plomb a perdu 0,9 % à 2 155,50 dollars.

L'étain du SHFE a glissé de 0,2% à 246 840 yuans la tonne, l'aluminium a baissé de 0,1% à 20 355 yuans, le nickel a gagné 0,2% à 139 530 yuans, le zinc a augmenté de 1,4% à 22 585 yuans et le plomb a légèrement augmenté de 0,1% à 16 695 yuans.

(1 $ = 7,2351 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Subhranshu Sahu)