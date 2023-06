Les prix du cuivre à Londres ont glissé mercredi après que les données aient montré des exportations chinoises plus faibles que prévu en mai, tandis qu'un dollar plus faible et les espoirs de plus de stimulus pour soutenir la croissance économique en Chine ont apporté un certain soutien.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,2% à 8 325,50 dollars la tonne à 0404 GMT, et le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en hausse de 0,3% à 66 680 yuans (9 367,01 dollars) la tonne.

Les exportations de la Chine ont chuté plus que prévu en mai en glissement annuel, tandis que les importations se sont contractées à un rythme plus lent, ont montré les données des douanes mercredi.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, les importations chinoises de cuivre non ouvré et de produits en cuivre ont chuté de 11% pour atteindre 2,14 millions de tonnes, selon les données des douanes.

La baisse des importations a partiellement contribué à l'étroitesse du marché, la demande s'étant améliorée après que les acheteurs aient profité de la récente chute des prix.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que le marché soit moins tendu ce mois-ci, certaines grandes fonderies reprenant leur production après une période de maintenance.

Les analystes de CITIC Futures ont souligné un déficit d'offre de 70 000 tonnes sur le marché du cuivre raffiné le mois dernier.

Les analystes de Guotai Junan ont déclaré que le resserrement de l'offre devrait s'atténuer en raison de l'augmentation des stocks de minerai et de concentré de cuivre dans les ports.

L'espoir d'une plus grande stimulation dans le secteur de l'immobilier a contribué à renforcer les perspectives de la demande, la construction étant le principal consommateur de la plupart des métaux industriels.

Le dollar américain a baissé mercredi, ce qui a rendu plus attractif l'achat du métal vert pour les non-détenteurs de dollars.

Les autres métaux de base ont progressé. L'aluminium du LME a augmenté de 0,6 % à 2 223,50 $ la tonne, l'étain a augmenté de 0,7 % à 25 800 $, le zinc a augmenté de 0,8 % à 2 338 $, le plomb a augmenté de 0,5 % à 2 035,50 $, et le nickel a augmenté de 0,6 % à 21 090 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 18 130 yuans la tonne, le zinc a augmenté de 0,8% à 19 480 yuans, le plomb a augmenté de 0,7% à 15 165 yuans, le nickel a augmenté de 1,6% à 161 370 yuans, et l'étain a augmenté de 0,6% à 210 060 yuans.

