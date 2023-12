Les prix du cuivre ont augmenté mardi, les inquiétudes concernant l'offre, alimentées par les fermetures de mines et la baisse des stocks dans les entrepôts approuvés par le London Metal Exchange (LME), ayant déclenché des achats.

Le cuivre de référence sur le LME était en hausse de 0,6 % à 8 537 $ la tonne métrique à 1124 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau en 4 mois et demi à 8 640 dollars la tonne. Les traders ont déclaré que les volumes étaient faibles.

Les analystes réduisent les estimations des excédents pour l'année prochaine ou prévoient des déficits, en partie en raison de l'incertitude sur les approvisionnements de la mine de Cobre de First Quantum au Panama. Le cuivre a représenté 1 % de l'offre mondiale de minerai l'année dernière.

"Il y a quelques micro problèmes dans le cuivre", a déclaré Alastair Munro, stratège chez Marex, en évoquant la mine de Cobre Panama, les prévisions de production réduites d'Anglo American et les données sur les stocks.

"La plupart des flux dans le secteur des métaux proviennent des CTA, a-t-il ajouté, en référence aux fonds qui utilisent les tendances pour générer des signaux d'achat et de vente à partir de modèles numériques.

Anglo American a réduit ses prévisions de production de cuivre pour les deux prochaines années de 20 % et 18 % respectivement.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts du LME < MCUSTX-TOTAL> ont augmenté de 8% à 168 650 tonnes métriques depuis le 6 décembre, mais les warrants annulés - métal destiné à la livraison - à 21% suggèrent que plus de cuivre est susceptible de quitter le système du LME.

Par ailleurs, les stocks d'aluminium du LME ont encore augmenté. À 511 450 tonnes, ils ont augmenté de 15 % au cours des deux derniers jours et pèsent sur les prix du métal utilisé dans les industries du transport, de l'emballage et de la construction.

L'aluminium a baissé de 0,4 % à 2 274 dollars la tonne.

Les traders s'attendent à de nouvelles livraisons d'aluminium au système LME après que le gouvernement britannique ait imposé des sanctions sur les importations de métal primaire russe.

Dans l'ensemble, les métaux ont été soutenus par l'affaiblissement de la monnaie américaine, ce qui rend les produits de base en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

Dans les autres métaux, le zinc a gagné 0,8 % à 2 560 dollars la tonne, le plomb a progressé de 0,4 % à 2 066 dollars, l'étain a augmenté de 0,9 % à 25 055 dollars et le nickel a progressé de 0,8 % à 16 630 dollars.