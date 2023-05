Le cuivre londonien a chuté durant les échanges asiatiques lundi, reprenant sa tendance baissière après un rebond en fin de séance vendredi, alors que le dollar américain s'est raffermi et que les investisseurs se préparent à recevoir les données sur l'activité industrielle de la Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,6 % à 8 205 dollars la tonne, à 3h12 GMT. Il a chuté à son plus bas niveau en plus de cinq mois vendredi à 8 136,50 $, affaibli par les inquiétudes sur le rythme de la reprise économique de la Chine, l'augmentation des stocks et la force du dollar.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en cinq semaines face à ses principaux homologues, profitant des inquiétudes liées à l'inflation au niveau national et au ralentissement économique au niveau mondial. Un dollar plus fort rend les métaux corrélés au billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Les investisseurs sont également restés sur le qui-vive car la Chine doit publier des données mensuelles sur la production industrielle, les ventes au détail et les investissements en actifs fixes mardi, selon les analystes.

"Les résultats de l'activité chinoise d'avril seront un indicateur important de la mesure dans laquelle la reprise post-zéro-COVID a vacillé, comme le suggèrent les récentes données PMI, les importations et le crédit", a déclaré Ray Attrill de la National Australia Bank.

Les prix du cuivre ont chuté d'environ 14 % depuis qu'ils ont atteint un sommet de 9 550,50 dollars la tonne en janvier, lorsque le métal a été soutenu par l'optimisme de la demande chinoise après que Pékin a levé les restrictions COVID.

La banque centrale chinoise a renouvelé les prêts à moyen terme arrivant à échéance tout en maintenant le taux d'intérêt inchangé lundi, comme prévu, mais les marchés s'attendent à ce que l'assouplissement monétaire soit inévitable dans les mois à venir pour soutenir la reprise économique.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,1% à 64 430 yuans (9 321,34 dollars) la tonne.

L'aluminium du LME a baissé de 0,3% à 2 224 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,7% à 22 070 dollars, le zinc a baissé de 0,5% à 2 537 dollars, l'étain a baissé de 1,1% à 24 570 dollars, tandis que le plomb a gagné 0,1% à 2 077,50 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,5% à 17 985 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,1% à 20 800 yuans, le plomb a baissé de 0,4% à 15 190 yuans, l'étain a baissé de 1,8% à 197 700 yuans, tandis que le nickel a gagné 0,8% à 169 680 yuans.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois) (Reportage d'Enrico Dela Cruz à Manille ; Rédaction de Subhranshu Sahu)