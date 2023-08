Le prix du cuivre à Londres est en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis quatre ans grâce au soutien de la politique chinoise et aux espoirs d'une amélioration de la demande pour le métal dans les mois à venir.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,2 % à 8 374 dollars la tonne métrique à 0608 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'octobre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,4 % à 68 840 yuans (9 450,46 dollars) la tonne.

En début de semaine, les mesures prises par les banques chinoises pour stabiliser l'affaiblissement du yuan ont contribué à la hausse des prix des métaux. Les négociants et les investisseurs se concentrent désormais sur les mois de septembre et d'octobre, qui sont traditionnellement des mois de forte consommation pour le cuivre en Chine.

La fermeté du dollar, qui a atteint son niveau le plus élevé en plus de deux mois, a toutefois limité les gains de la hausse du métal, car elle rend les marchandises payées par le billet vert plus chères pour les détenteurs d'autres monnaies.

La faiblesse des données économiques de la Chine, principal consommateur de métaux, a réduit l'appétit pour le risque.

"Le cuivre devrait continuer à osciller pendant un certain temps, puis remonter vers la fin de l'année", a déclaré un producteur de métaux, ajoutant que la détente du dollar et l'effet retardé des mesures de relance chinoises devraient soutenir la reprise.

L'aluminium du SHFE est resté pratiquement stable à 18 655 yuans, le nickel a reculé de 0,1 % à 169 240 yuans, le plomb a baissé de 0,3 % à 16 400 yuans, l'étain a perdu 1,2 % à 215 340 yuans, tandis que le zinc a augmenté de 0,9 % à 20 595 yuans.

Le zinc au LME a baissé de 0,3 % à 2 386,50 $ la tonne, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 171,50 $, l'étain a perdu 1,1 % à 25 580 $, tandis que l'aluminium a augmenté de 0,3 % à 2 164,50 $ et le nickel a progressé de 0,1 % à 20 855 $.

L'étain du SHFE devrait connaître sa meilleure semaine depuis le 7 juillet. Malgré la faiblesse de la demande, les pressions sur l'offre augmentent après que le Myanmar a interdit l'extraction de minerai à partir du mois d'août.

(1 $ = 7,2843 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami et Sonia Cheema)