Le prix du cuivre a augmenté à Londres vendredi, les facteurs techniques et la baisse des stocks disponibles ayant soutenu la reprise depuis le plus bas de six semaines de la séance précédente, bien que les gains soient susceptibles d'être limités par des échanges prudents à l'approche du Nouvel An chinois.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,6 % à 8 359 $ la tonne métrique à 1129 GMT, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 0,2 % pour mettre fin à trois semaines de baisse. Il a atteint 8 245 dollars jeudi, son niveau le plus bas depuis le 6 décembre.

"Dans l'immédiat, les marchés à risque et certains de nos métaux présentent des signes techniques de survente avec des signaux d'achat à court terme", a déclaré Al Munro du courtier Marex, ajoutant que les gains pourraient ne pas être maintenus au cours des prochaines sessions.

Les stocks de cuivre en attente dans les entrepôts enregistrés au LME sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre mois après de nouvelles annulations, selon les données quotidiennes du LME. < 0#MCUSTX-LOC-GRD>< MCUSTX-TOTAL>

"Les stocks officiels des échanges sont beaucoup plus légers qu'historiquement dans des situations macro baissières similaires dans la majorité du complexe", a déclaré Munro.

Sur le plan technique, le cuivre fait face à la résistance des moyennes mobiles de 200 et 50 jours à 8 373 $ et 8 402 $ respectivement, tandis que la moyenne mobile de 100 jours le soutient à 8 288 $.

En Chine, principal consommateur de métaux, Pékin a demandé aux gouvernements locaux lourdement endettés de retarder ou d'arrêter certains projets d'infrastructure financés par l'État, selon des sources, alors que le pays lutte pour contenir les risques d'endettement tout en essayant de stimuler l'économie.

"Les gens commencent à anticiper des mesures de relance financière (de la part de la Chine) qui soutiendront les prix (des métaux)", a déclaré un négociant.

Pendant ce temps, le dollar se dirige vers un deuxième gain hebdomadaire, rendant les métaux en dollars plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Dans les autres métaux, l'aluminium LME a augmenté de 0,1% à 2 166,5 dollars la tonne après avoir touché son plus bas niveau depuis le 14 décembre à 2 159,5 dollars. Le zinc a augmenté de 0,2 % à 2 467,5 $, le plomb a progressé de 0,6 % à 2 089,5 $ et le nickel a augmenté de 0,5 % à 16 235 $.

L'étain a augmenté de 0,9 % à 25 575 $ après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 28 décembre à 25 665 $. (Rapport de Polina Devitt à Londres, rapport complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi, édition de David Goodman)