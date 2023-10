Le prix du cuivre a reculé mardi, les craintes concernant la demande en Chine, le principal pays consommateur, ayant été renforcées par le géant chinois de l'immobilier Country Garden, qui a averti que sa capacité à honorer ses obligations en matière de dette offshore était confrontée à des "défis significatifs".

Le marché immobilier chinois représente une grande partie de la demande mondiale de métaux industriels.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 1% à 8 027 dollars la tonne métrique à 1022 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint leur plus haut niveau en une semaine, soit 8 146 dollars, grâce aux achats des Chinois après une semaine de vacances.

Country Garden rejoint potentiellement une liste croissante de promoteurs immobiliers chinois

qui ont fait défaut

La crise financière actuelle met en évidence les perspectives médiocres de la demande de métaux industriels.

"Les jardins pays ont ajouté aux inquiétudes concernant le marché immobilier chinois et les tensions au Moyen-Orient créent de l'incertitude, les gens sont prudents", a déclaré un négociant en métaux.

L'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés au LME à 171 525 tonnes, soit une hausse de plus de 200 % depuis la mi-juillet et le niveau le plus élevé depuis le mois de mai de l'année dernière, pèse également sur les prix du cuivre au LME.

Les flux importants de cuivre < MCUSTX-TOTAL> vers les entrepôts du LME ont renforcé les attentes d'excédents et créé une décote pour le contrat de trois mois < CMCU0-3> qui a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 31 ans.

Selon le Groupe d'étude international du cuivre (ICSG), le marché mondial du cuivre raffiné a enregistré un excédent de 213 000 tonnes métriques au cours des six premiers mois de 2023, contre un déficit de 196 000 tonnes au cours de la même période de l'année dernière.

"Le marché du cuivre devrait être excédentaire cette année, et cela commence à se voir dans les stocks visibles", ont déclaré les analystes de Macquarie. Macquarie prévoit un excédent du marché du cuivre raffiné de 205 000 tonnes cette année et de 483 000 tonnes en 2024.

Dans l'ensemble, les métaux industriels ont été soutenus par la baisse de la monnaie américaine qui, lorsqu'elle diminue, rend les produits de base en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies.

L'aluminium a baissé de 0,4 % à 2 232 dollars la tonne, le zinc a glissé de 1,9 % à 2 465 dollars, le plomb a baissé de 1 % à 2 109 dollars, l'étain a perdu 2,7 % à 24 450 dollars et le nickel a reculé de 1,2 % à 18 700 dollars.