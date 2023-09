Le prix du cuivre a chuté à Londres mardi sous la pression d'un dollar plus fort et d'une augmentation des stocks, bien que les signaux positifs de la Chine, principal consommateur de métaux, aient permis de contenir les pertes.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a baissé de 0,3% à 8 377 dollars la tonne métrique à 1050 GMT.

"Les prix du cuivre n'ont pas réussi à maintenir le niveau de 8 400 $ ce matin alors que les stocks du LME continuent d'augmenter, les amenant à leur plus haut niveau depuis octobre 2022", a déclaré Sudakshina Unnikrishnan, analyste chez Standard Chartered.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont légèrement augmenté avec 1 125 tonnes d'arrivées à la Nouvelle-Orléans, ont montré les données quotidiennes du LME, portant le total à 135 650 tonnes et les stocks en attente à 135 350 tonnes. Les deux sont à leur plus haut niveau depuis octobre dernier.

L'indice du dollar, quant à lui, a augmenté avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient influencer la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars moins attrayants pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Le cuivre, largement utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction, a été soutenu par le marché immobilier chinois, le promoteur Country Garden ayant obtenu l'accord de ses créanciers pour prolonger de trois ans les remboursements de six obligations onshore.

"L'amélioration du sentiment à l'égard du cuivre dépend encore fortement de la reprise économique en Chine, mais si les mesures de relance portent leurs fruits et que les secteurs clés de l'immobilier et de la fabrication se redressent, les prix du cuivre augmenteront", a déclaré M. Unnikrishnan de Standard Chartered.

Sur le plan technique, le cuivre est limité par la moyenne mobile de 50 jours à 8 435 dollars et la moyenne mobile de 21 jours à 8 354 dollars.

Dans les autres métaux, l'aluminium du LME a baissé de 0,5 % à 2 195,5 $ la tonne, le zinc a perdu 0,4 % à 2 499 $ et le plomb a baissé de 0,4 % à 2 241 $, tandis que l'étain a baissé de 1,2 % à 25 500 $. Le nickel a baissé de 1,9 % à 20 090 dollars après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 17 août à 19 855 dollars. (Reportage de Polina Devitt à Londres, complété par Mai Nguyen à Hanoi et édité par David Goodman)