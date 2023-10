Le prix du cuivre a atteint un pic d'une semaine lundi, les acheteurs chinois étant de retour après une semaine de vacances, mais il est peu probable qu'il continue à progresser en raison de la faiblesse générale de la demande en Chine, premier consommateur, de la force du dollar et de l'augmentation des stocks.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,9 % à 8 118 dollars la tonne métrique à 9 h 24 GMT, contre 8 142 dollars plus tôt, son plus haut niveau depuis le 2 octobre.

Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint la semaine dernière 7 870 dollars, le prix le plus bas depuis plus de quatre mois.

"Les choses ne semblent pas s'améliorer en Chine. Le marché de l'immobilier est toujours en difficulté", a déclaré un négociant en cuivre.

Les affrontements militaires entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas ont également été une source d'incertitude pour les marchés, selon les négociants.

Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars plus chers pour les détenteurs d'autres monnaies, ce qui finirait par freiner la demande et les prix.

Les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> dans les entrepôts agréés par le LME à 170 425 tonnes sont en hausse de plus de 200% depuis la mi-juillet et à leur plus haut niveau depuis mai 2022.

Cette hausse, combinée aux faibles perspectives de la demande, a créé une forte décote pour les liquidités du LME sur le contrat de cuivre à trois mois < CMCU0-3>, qui a clôturé à 74,75 dollars vendredi, proche du pic de 31 ans atteint la semaine dernière.

Les dernières données de la Chine ont montré que les ventes quotidiennes moyennes de logements pendant les vacances étaient en baisse de 17 %, sur la base de la surface de plancher, par rapport à l'année dernière, malgré une série de mesures de soutien fragmentaires visant à restaurer la confiance dans un marché immobilier en difficulté.

"Pour la première fois depuis plus de vingt ans, le cycle de croissance à forte intensité de matériaux de la Chine ne réagit pas au soutien macroéconomique du gouvernement", a déclaré Tom Price, analyste chez Liberum.

"Ses principaux secteurs consommateurs de matières premières, à savoir l'immobilier et les infrastructures, sont en pleine expansion... Bien que l'activité économique se stabilise quelque peu, elle reste faible et vulnérable."

Dans les autres métaux, l'aluminium était en hausse de 0,3 % à 2 246 $, le zinc a augmenté de 0,7 % à 2 527 $, le plomb a augmenté de 0,2 % à 2 148 $, l'étain a augmenté de 1,7 % à 25 075 $ et le nickel a grimpé de 1,8 % à 18 915 $.