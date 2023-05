Les prix du cuivre sont restés modérés durant les échanges asiatiques mardi après que la production industrielle et la croissance des ventes au détail en avril en Chine aient manqué les prévisions des analystes, soulignant les signes d'une reprise économique inégale pour le plus grand consommateur de métaux au monde.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a peu changé à 8 271 $ la tonne, à 0253 GMT.

Il a augmenté de 0,2 % lors de la session précédente, l'injection de liquidités par la banque centrale chinoise ayant renforcé les perspectives d'un soutien durable à l'économie chinoise.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange était en hausse de 0,1% à 64 910 yuans (9 390,78 $) la tonne.

Les données publiées mardi montrent que la production industrielle chinoise a augmenté de 5,6 % en avril par rapport à l'année précédente, ce qui représente la croissance la plus rapide depuis septembre, mais bien en deçà de l'augmentation de 10,9 % estimée par un sondage d'analystes réalisé par l'agence Reuters.

Les ventes au détail ont bondi de 18,4 %, s'accélérant après une hausse de 10,6 % en mars, la plus rapide depuis mars 2021. Toutefois, la hausse des ventes a été inférieure à la croissance de 21 % prévue par les analystes.

Les fonds deviennent de plus en plus baissiers sur le cuivre alors que la reprise manufacturière en Chine ne répond pas aux attentes et que la croissance ralentit dans le reste du monde, a déclaré Andy Home, chroniqueur à Reuters.

L'aluminium du LME a gagné 0,1% à 2 262,50 dollars la tonne, le nickel a grimpé de 0,4% à 21 705 dollars, le zinc a ajouté 0,4% à 2 541,50 dollars, l'étain a augmenté de 0,5% à 25 125 dollars, tandis que le plomb a légèrement augmenté de 0,1% à 2 074 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,8% à 18 185 yuans la tonne, le zinc a baissé de 0,5% à 20 825 yuans, l'étain a augmenté de 0,5% à 200 500 yuans, le nickel a baissé de 2,5% à 166 550 yuans, tandis que le plomb est resté presque stable à 15 205 yuans.

La production d'aluminium en avril en Chine a chuté de 1,2% par rapport au mois de mars, selon des données publiées mardi, les coupures d'électricité dans le sud-ouest ayant limité la production du métal.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois)