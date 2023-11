Le prix du cuivre à Londres est resté proche de son plus haut niveau depuis deux mois mercredi, après que les minutes de la Réserve fédérale américaine aient montré une approche prudente quant à une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,1% à 8 438 dollars la tonne métrique à 0139 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 15 septembre lors de la session précédente.

Le contrat de cuivre de décembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a été peu modifié à un plus haut de six semaines de 68 240 yuans (9 463,19 $) la tonne.

L'indice du dollar s'est maintenu autour de son plus bas niveau en 2 mois et demi, après que les responsables de la Fed aient déclaré que l'inflation restait bien au-dessus de leur objectif, tout en soulignant que les taux ne devraient être relevés que si de nouvelles données montraient des progrès insuffisants dans la réduction des pressions sur les prix.

Un dollar plus faible permet aux non-détenteurs de dollars d'acheter moins cher la matière première dont le prix est fixé par le billet vert.

Entre-temps, l'offre limitée et la demande saine en Chine, principal consommateur de métaux, ont soutenu les importations, comme en témoigne la récente hausse de la prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN>, qui a atteint son plus haut niveau en un an cette semaine.

L'entreprise minière publique chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde, a déclaré mardi qu'elle avait extrait du minerai pour la première fois du projet Rajo Inca.

L'aluminium du LME a glissé de 0,2 % à 2 253,50 $ la tonne, l'étain a chuté de 0,4 % à 24 890 $, le zinc a perdu 0,2 % à 2 541,50 $, le plomb a légèrement baissé de 0,2 % à 2 267,50 $, et le nickel a chuté de 1,3 % à 16 780 $.

L'aluminium du SHFE a perdu 0,3% à 18 910 yuans la tonne, le zinc a baissé de 1,1% à 21 140 yuans, le plomb a glissé de 0,7% à 16 800 yuans, le nickel a baissé de 2% à 131 440 yuans, et l'étain a baissé de 0,8% à 206 810 yuans.

