Le prix du cuivre à Londres a peu varié jeudi après avoir rebondi sur ses plus bas niveaux en 5 mois et demi lors de la session précédente, les inquiétudes concernant la demande de la Chine, principal consommateur, ayant éclipsé l'optimisme quant à un accord sur l'extension du plafond de la dette américaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était stable à 8 308 dollars vers 0253 GMT, après avoir baissé à son plus bas niveau depuis le 30 novembre à 8 088,50 dollars la tonne mercredi.

Le contrat de cuivre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 2,3 % à 65 800 yuans (9 519,54 $) la tonne.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ont exprimé leur optimisme quant à la conclusion d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

M. Biden poursuivra cette semaine ses discussions avec les chefs de file du Congrès sur la limite de la dette nationale, dans le but d'éviter un défaut de paiement qui, s'il se concrétisait, pourrait entraîner l'économie américaine dans une récession.

En Chine, principal consommateur de métaux, la production industrielle et les ventes au détail ont augmenté plus lentement que prévu le mois dernier, renforçant les craintes d'une contagion à l'ensemble de l'économie mondiale et d'une baisse de la demande de métaux industriels.

Le prix du cuivre a baissé de près de 15 % par rapport au sommet de sept mois de 9 550,50 dollars la tonne atteint en janvier.

Selon les analystes, le marché mondial des concentrés de cuivre connaîtra un déficit important entre 2025 et 2027, les fonderies asiatiques ayant augmenté leur capacité en raison du manque de projets miniers correspondants dans le pipeline.

Pendant ce temps, les parlementaires de la chambre basse du Congrès du Chili, principal producteur, ont donné leur approbation finale mercredi à une réforme fiscale minière attendue depuis longtemps, qui exigerait des grands producteurs de cuivre qu'ils paient plus d'impôts et de redevances au gouvernement.

Parmi les autres métaux, l'aluminium du LME est resté stable à 2 297 dollars la tonne et le zinc a augmenté de 0,3 % à 2 532 dollars la tonne.

(1$ = 6,9121 yuan) (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)