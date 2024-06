Les prix du cuivre ont chuté à leur plus bas niveau en un mois mercredi, interrompant leur plus forte hausse depuis des années, car les fortes attentes en matière de demande pour le métal conducteur essentiel à l'électrification ne se traduisent pas encore par une augmentation de la consommation.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a atteint son plus bas niveau depuis le 9 mai à 9 865 dollars la tonne métrique à 1202 GMT, en dessous du niveau technique clé de 10 000 dollars.

Les prix du cuivre ont atteint des niveaux record sur les bourses de Londres, Shanghai et Chicago au cours des deux derniers mois. Le cuivre du LME a depuis reculé, mais reste en hausse de 15 % depuis le début de l'année.

"Les fondamentaux n'étaient pas au rendez-vous avant la hausse du cuivre, et après la hausse des prix, la situation s'est encore détériorée", a déclaré Tom Price de Liberum.

Les stocks de la Chine, premier consommateur de cuivre, < CU-STX-SGH> ont atteint 321 695 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis avril 2020, tandis que les stocks du LME < MCUSTX-TOTAL> ont atteint 118 950 tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis le 24 avril.

Les vendeurs ont dû payer leurs clients chinois pour déstocker le cuivre depuis la mi-mai, au lieu de recevoir une prime en plus du prix d'échange comme auparavant. < SMM-CUYP-CN>

Pourtant, l'intérêt spéculatif a choisi de rester dans la classe des métaux, a ajouté M. Price. "J'ai reçu plus d'appels sur l'aluminium de la part de clients de fonds, à la recherche d'histoires dans les métaux pour investir", a-t-il déclaré.

Depuis la fin du mois de mai, de plus en plus de fonds ont vendu du cuivre et acheté de l'aluminium, qui a gagné 11 % depuis le début de l'année. L'aluminium du LME était en baisse de 1,5 % à 2 622,5 dollars.

David Wilson, de la BNP, a souligné les inquiétudes concernant l'approvisionnement en alumine, une matière première pour la fabrication de l'aluminium. < SMM-ALM-AVEG>

"Les prix au comptant de l'alumine sont maintenant en hausse de près de 40% depuis le début de l'année", a-t-il écrit, ajoutant que la pénurie d'alumine pourrait fournir un soutien durable des coûts pour les prix de l'aluminium primaire pour le reste de 2024.

Parmi les autres métaux, le nickel a chuté de 2,7 % à 18 560 dollars, le zinc a perdu 2 % à 2 875 dollars, l'étain a perdu 1,2 % à 31 550 dollars et le plomb a baissé de 0,7 % à 2 226,5 dollars (rapporté par Julian Luk à Londres ; édité par Jan Harvey).