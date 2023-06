Le cuivre a reculé mardi, la déception quant à l'ampleur des réductions de taux d'intérêt en Chine, premier pays consommateur, ayant renforcé le sentiment négatif, mais la baisse du dollar a contribué à soutenir les prix des métaux industriels.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,2 % à 8 523 dollars la tonne métrique à 1006 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint 8 634 dollars la tonne vendredi, le niveau le plus élevé depuis le 10 mai.

La Chine a réduit ses taux d'intérêt directeurs mardi, les premières réductions de ce type en 10 mois pour soutenir une reprise économique qui ralentit, mais l'assouplissement n'a pas été aussi important que prévu parce que les autorités chinoises s'inquiètent de l'inflation des prix de l'immobilier.

"Le sentiment est plus fort après l'assouplissement en Chine, le principal marché pour le cuivre et d'autres métaux industriels", a déclaré un trader, ajoutant que la faiblesse du dollar aidait.

La baisse de la monnaie américaine rend les produits de base en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait encourager les achats.

Les traders ont déclaré que le prochain lot de données chinoises, qui comprend des enquêtes sur les directeurs d'achat dans l'industrie manufacturière, pourrait constituer un élément déclencheur pour les métaux industriels.

Sur le plan technique, le premier support pour le cuivre se situe à 8 475 dollars, où se trouve actuellement la moyenne mobile à 50 jours.

Par ailleurs, le règlement devant intervenir mercredi, les entreprises qui étaient à découvert ou avaient vendu à terme du cuivre, du plomb, du nickel et de l'étain se sont empressées de réduire ou de renouveler leurs positions.

Cela a été rendu plus difficile par la détention importante de warrants, de contrats au comptant et de contrats tom-next - acheter demain et vendre le jour suivant < 0#LME-WHL>< 0#LME-WHC>< 0#LME-WHT>.

Le contrat Tom-next sur le cuivre < MCUT-0=LX> était en dernier lieu à 8,50 dollars la tonne, le plomb < MPBT-0=LX> à 9 dollars, le nickel < MNIT-0=LX> à 7 dollars et l'étain < MCUT-0=LX> à 70 dollars.

Le faible niveau des stocks de métaux dans les entrepôts enregistrés au LME est en partie à l'origine de cette flambée des spreads.

L'aluminium de référence à trois mois était en baisse de 0,7 % à 2 226 $ la tonne, le zinc a chuté de 1,6 % à 2 397 $, le plomb a cédé 0,3 % à 2 126 $, l'étain a gagné 0,3 % à 26 980 $ et le nickel a reculé de 2,5 % à 21 935 $.