Le prix du cuivre à Londres a reculé par rapport à son plus haut niveau depuis deux mois mercredi, en raison de la fermeté du dollar américain et des risques économiques renouvelés, bien que les pertes aient été limitées par la fermeté des perspectives de l'offre et de la demande.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,3% à 8 426,50 dollars la tonne métrique à 0452 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 15 septembre mardi.

Le contrat de cuivre de décembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,3 % à 68 070 yuans (9 439,61 $) la tonne.

L'indice du dollar s'est renforcé à partir d'un plus bas de 2 mois et demi, après que les minutes de la réunion de la Réserve Fédérale aient donné peu d'indices sur les réductions des taux d'intérêt.

Un dollar plus fort rend moins coûteux l'achat de la matière première au prix du billet vert pour les non-détenteurs de dollars.

Selon les stratèges interrogés par Reuters, le S&P 500 ne terminera l'année prochaine qu'avec une hausse d'environ 3 % par rapport à son niveau actuel, un éventuel ralentissement de l'économie américaine ou une récession figurant parmi les risques les plus importants pour le marché en 2024.

Par ailleurs, les responsables de la Banque d'Angleterre ont réaffirmé leur position sur les taux d'intérêt.

Les analystes de Minmetal Futures ont déclaré que les prix du cuivre resteraient probablement sur une trajectoire ascendante en raison de la faiblesse des stocks et des perturbations de l'approvisionnement, y compris les problèmes de la mine de Panama de First Quantum Minerals suite à des protestations.

L'offre limitée et la demande saine en Chine, principal consommateur de métal, ont soutenu les importations, comme en témoigne la récente hausse de la prime de cuivre Yangshan < SMM-CUYP-CN>, qui a atteint son plus haut niveau en un an cette semaine.

L'aluminium du LME a baissé de 0,4 % à 2 248,50 $ la tonne, l'étain a baissé de 1,1 % à 24 705 $, le zinc a perdu 0,9 % à 2 522 $, le plomb a baissé de 0,5 % à 2 260 $, et le nickel a baissé de 1,3 % à 16 765 $.

L'aluminium du SHFE a perdu 0,7% à 18 830 yuans la tonne, le zinc a baissé de 1,5% à 21 045 yuans, le plomb a glissé de 1,1% à 16 730 yuans, le nickel a baissé de 2,5% à 130 840 yuans, et l'étain a baissé de 1,1% à 206 260 yuans.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et autres, cliquez sur ou (1 $ = 7,2111 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Dominique Patton ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Rashmi Aich)