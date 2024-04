Le cuivre a augmenté mercredi en raison des perspectives de demande optimistes suscitées par les données manufacturières positives des principales économies, tandis que les inquiétudes concernant l'offre ont également soutenu les prix.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,3% à 9 018,50 dollars la tonne métrique à 0142 GMT.

Le contrat de cuivre de mai le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,5 % à 73 490 yuans (10 159,53 $) la tonne, en hausse pour une cinquième session consécutive.

L'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars, une enquête officielle a montré la semaine dernière.

L'activité manufacturière s'est également développée au rythme le plus rapide depuis 13 mois, la confiance des entreprises atteignant son plus haut niveau depuis 11 mois, grâce à l'augmentation des nouvelles commandes des clients nationaux et étrangers, selon une enquête privée.

Cette évolution a été favorisée par une hausse inattendue de l'activité industrielle aux États-Unis, ont noté les analystes de l'ANZ.

Le marché a également été soutenu par les pénuries de concentré de cuivre qui ont incité les fonderies chinoises à prévoir une réduction de la production.

Le SHFE sera fermé jeudi et vendredi pour les vacances de Qingming.

Ailleurs, l'aluminium du LME a baissé de 0,3 % à 2 372 $ la tonne, le nickel a gagné 0,2 % à 17 070 $, le zinc a augmenté de 0,3 % à 2 488 $, le plomb a augmenté de 0,3 % à 2 025,50 $, tandis que l'étain a baissé de 0,4 % à 27 800 $.

L'aluminium du SHFE a progressé de 0,8% à 19 900 yuans la tonne, le zinc de 0,8% à 21 235 yuans, le nickel de 1,1% à 133 780 yuans, l'étain de 0,3% à 227 130 yuans et le plomb de 16 455 yuans.

(1 $ = 7,2336 yuans chinois renminbi) (Reportage de Siyi Liu et Andrew Hayley ; Rédaction de Rashmi Aich)