Le prix du cuivre a augmenté à Londres vendredi, mais se dirigeait vers sa plus forte baisse hebdomadaire en cinq mois en raison des inquiétudes concernant les taux d'intérêt élevés, la fermeté du dollar et l'importance des stocks.

Les consommateurs de métaux, les producteurs, les négociants et les courtiers se réuniront à Londres pour la semaine annuelle du LME et les marchés de la Chine, principal consommateur de métaux, rouvriront après une semaine de congés publics la semaine prochaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,9 % à 7 971 dollars la tonne métrique à 1102 GMT. Il se dirige vers une baisse hebdomadaire de 3,6%, sa pire performance hebdomadaire depuis mai.

Utilisé dans l'énergie et la construction, le cuivre a été touché par une croissance de la demande plus faible que prévu en Chine et par des vents contraires macroéconomiques en 2023. Cependant, on s'attend à ce qu'il bénéficie de son rôle dans la transition vers l'énergie verte à long terme.

Comme pour tous les métaux de base, "le soutien des coûts de production et l'achat à plus long terme sont susceptibles d'amortir des baisses plus significatives, à moins que nous n'assistions à un grave choc de la demande mondiale", a déclaré Citi dans une note.

La demande réelle récente de cuivre et d'aluminium en Chine est assez robuste en raison des secteurs de l'électroménager, des véhicules électriques, du solaire et de l'éolien, et malgré la crise du secteur immobilier dans le pays.

Le déclin des métaux cette semaine a également été provoqué par les programmes de vente informatisés des fonds Commodity Trading Advisor (CTA), a déclaré Al Munro du courtier Marex dans une note.

Un rapport crucial sur l'emploi américain prévu plus tard dans la journée de vendredi pourrait devenir un point de repère important pour les responsables de la Réserve fédérale qui décideront de procéder ou non à une nouvelle augmentation des taux d'intérêt cette année.

Ajoutant une pression supplémentaire sur les prix du cuivre, les stocks dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> restent à leur plus haut niveau depuis mai 2022, soit 170 175 tonnes.

L'aluminium du LME a augmenté de 0,3 % à 2 239,5 $ la tonne, le zinc a gagné 1,2 % à 2 506 $, le plomb a augmenté de 0,6 % à 2 148 $, l'étain a augmenté de 1,2 % à 24 425 $ et le nickel a ajouté 0,1 % à 18 500 $. (Reportage de Polina Devitt à Londres ; reportage complémentaire de Mai Nguyen à Hanoi ; rédaction de Shailesh Kuber)