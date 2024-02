Les prix du cuivre sont restés stables lundi dans de faibles volumes en raison des vacances du Nouvel An chinois, alors que le marché attendait les données sur l'inflation américaine qui pourraient indiquer quand la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,1% à 8 176 dollars la tonne métrique à 10 h 09 GMT. Les prix du métal, utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction, ont atteint leur plus bas niveau en trois mois à 8 127 dollars la semaine dernière en raison des inquiétudes concernant les perspectives de la demande en Chine, le principal consommateur.

"Le marché est calme en raison des vacances chinoises, les gens sont toujours nerveux au sujet de la demande chinoise", a déclaré un négociant en cuivre. "Ce qui se passe avec le dollar cette semaine sera très important en l'absence de la Chine.

Les prix à la consommation américains attendus cette semaine pourraient déterminer la date à laquelle les taux d'intérêt américains seront réduits, ce qui pourrait se traduire par une baisse du dollar.

Une baisse de la monnaie américaine rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait stimuler la demande.

Dans l'ensemble, les métaux industriels devraient rester sous la pression des difficultés du secteur immobilier chinois, qui semblent maintenant se propager au reste du monde.

"Les craintes liées à l'immobilier, qui sont apparues et restent d'actualité en Chine, s'étendent aux États-Unis, où New York Community Bancorp a été mis à mal pour son exposition à l'immobilier commercial", a déclaré le courtier Marex dans une note.

Ailleurs, le zinc est tombé à 2 278 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis août de l'année dernière, en raison d'excédents du métal utilisé pour galvaniser l'acier, un matériau clé pour l'industrie de la construction, dont l'activité a ralenti.

Les excédents sont visibles dans les stocks de zinc plus élevés dans les entrepôts enregistrés au LME < MZNSTX-TOTAL>, qui, à 238 275 tonnes, ont augmenté de 25% depuis fin décembre et sont à leur plus haut niveau depuis août 2021.

Le zinc était en hausse de 1% à 2,323 $ la tonne.

Dans les autres métaux, l'aluminium a glissé de 0,2% à 2 212 dollars, le plomb a gagné 0,9% à 2 050 dollars, l'étain a ajouté 1,6% à 26 800 dollars et le nickel a progressé de 0,6% à 16 020 dollars.