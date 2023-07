Les prix du cuivre ont baissé vendredi après deux jours de fortes hausses, en raison des inquiétudes concernant la possibilité d'un arrêt des hausses de taux d'intérêt et de l'absence de mesures de relance en Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange a glissé de 0,5 % à 8 652,50 $ la tonne métrique après avoir touché un nouveau sommet de trois fois plus élevé de 8 719,50 $.

Les prix ont grimpé au cours des deux dernières sessions après des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu mercredi, ce qui a fait grimper les marchés financiers mondiaux dans l'espoir que la Réserve fédérale cesse bientôt d'augmenter les taux d'intérêt.

"Le rebond que nous avons eu à la suite des chiffres de l'IPC est peut-être un peu prématuré. Je pense que nous avons besoin d'une série de chiffres IPC plus doux avant de voir un mouvement décisif de la part de la Fed", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.

Les investisseurs comptent sur de nouvelles mesures de relance en Chine après que les données ternes sur les usines et la faiblesse de la demande ont pesé sur le marché.

"Il y a tellement d'attentes autour de la Chine pour qu'elle mette en place des mesures de relance plus significatives à un moment donné, mais plus les marchés attendent, plus il y a de chances que la Chine ne tienne pas ses promesses", a ajouté M. Shah.

Le dollar s'est maintenu à son plus bas niveau depuis 15 mois après une chute brutale lors de la session précédente, les marchés ayant parié que la Réserve fédérale était proche de la fin de son cycle de hausse des taux en raison de l'atténuation de l'inflation.

Mais l'indice du dollar s'est légèrement raffermi vendredi, ce qui rend les produits de base libellés dans la monnaie américaine plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Dans les autres métaux, l'aluminium du LME a augmenté de 0,2 % pour atteindre 2 282 dollars la tonne métrique et était en passe de gagner 6,2 % sur une base hebdomadaire, sa semaine la plus forte depuis le 13 janvier.

Le nickel LME a augmenté de 1,4 % à 21 585 $ et l'étain a augmenté de 0,1 % à 28 845 $, tandis que le zinc a chuté de 1,6 % à 2 439,50 $ et le plomb a baissé de 0,2 % à 2 122,50 $.

(1 $ = 7,1330 yuans) (Reportage d'Eric Onstad, édition de David Evans)