Le cuivre a légèrement augmenté à Londres mercredi, les achats à bon compte soutenant les prix, après que le marché ait reculé à son plus bas niveau depuis la fin du mois de novembre en raison des inquiétudes concernant la demande de la Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,2% à 8 140,50 dollars à 2 h 09 GMT, après avoir baissé à son plus bas niveau depuis le 30 novembre à 8 088,50 dollars la tonne plus tôt dans la séance.

Le contrat de cuivre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 0,5 % à 64 450 yuans (9 324,23 $) la tonne.

La croissance de la production industrielle et des ventes au détail en avril en Chine a été inférieure aux prévisions. Il s'agit du dernier chiffre en date d'une série de chiffres faibles, avec un affaiblissement des investissements et des ventes dans le secteur de l'immobilier et une contraction du secteur de la fabrication à forte intensité de métaux en avril.

Le yuan chinois s'est affaibli au-delà de 7 pour un dollar mercredi pour la première fois en cinq mois, sur fond de signes croissants d'essoufflement de la reprise post-COVID du pays.

Les prix des logements neufs en Chine ont augmenté pour le quatrième mois consécutif en avril, mais à un rythme plus lent, les données officielles ont montré mercredi, les efforts du gouvernement pour stabiliser le secteur ont amélioré le sentiment après la sortie abrupte du pays des restrictions COVID à la fin de l'année dernière.

Le cuivre a atteint un sommet de sept mois à 9 550,50 dollars la tonne en janvier, dans l'espoir d'une reprise de la demande chinoise après que le pays ait levé ses restrictions COVID-19.

Dans les autres métaux, l'aluminium du LME était en hausse de 0,2 % à 2 264 $ la tonne et le zinc a augmenté de 0,7 % à 2 510 $ la tonne.

La demande d'aluminium a chuté en Europe et en Chine, le principal consommateur, au cours des dernières semaines, dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, ce qui augmente le risque d'une nouvelle baisse des prix, a-t-on appris lors d'une conférence mardi.

(1$ = 6,9121 yuan) (Reportage de Naveen Thukral ; Edition de Sherry Jacob-Phillips)