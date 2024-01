Le prix du cuivre a baissé lundi en raison de la hausse du dollar, alors que les pertes ont été limitées par l'amélioration des données sur l'activité des usines en Chine, premier consommateur, et par la faiblesse des stocks de métal à Shanghai.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 0,3 % à 8 533 dollars la tonne métrique à 1122 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint des sommets de cinq mois à 8 716 dollars la semaine dernière.

Les traders ont déclaré que les fonds ont vendu du cuivre après que le dollar ait commencé à grimper dans les premiers échanges européens. Une monnaie américaine plus élevée rend les métaux plus chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait réduire la demande.

Les enquêtes des directeurs d'achat (PMI) en Chine ont montré que l'activité manufacturière s'est développée à un rythme plus rapide en décembre en raison de gains plus importants dans la production et les nouvelles commandes, tandis que les nouvelles commandes à l'exportation ont chuté à un rythme plus lent.

"Les PMI chinois dépassent les attentes et les stocks à Shanghai sont positifs, mais le dollar a commencé l'année sur une base beaucoup plus forte", a déclaré un négociant en métaux.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange (ShFE) < CU-STX-SGH> à 30 905 tonnes ont chuté de près de 90 % depuis la fin février.

Dans les entrepôts sous douane de Shanghai, les stocks de cuivre < SMM-CUR-BON>, qui s'élèvent à 6 500 tonnes, ont chuté de 96 % depuis la mi-mars.

Toutefois, les doutes concernant les perspectives de la demande se reflètent dans la décote du contrat de cuivre à trois mois < CMCU0-3>, qui se négocie à un niveau proche de son plus bas niveau depuis 31 ans.

Ailleurs, le zinc a chuté de 1,2 % à 2 631 dollars la tonne, le marché s'inquiétant de la demande du secteur immobilier chinois touché par la crise.

Les attentes d'une demande plus faible pour le métal utilisé pour galvaniser l'acier sont également soulignées par la décote plus élevée pour les contrats de zinc à trois mois < CMZN0-3> à 21 $ la tonne contre une prime de 11 $ il y a seulement deux semaines.

Dans les autres métaux, l'aluminium a baissé de 0,1 % à 2 381 dollars, le plomb a reculé de 0,6 % à 2 055 dollars, l'étain a gagné 0,3 % à 25 500 dollars et le nickel a augmenté de 0,9 % à 16 760 dollars.