Le prix du cuivre a chuté lundi, le marché s'inquiétant de la demande en Chine et attendant les données économiques du principal consommateur et une réunion de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, tandis que la baisse du dollar a soutenu le sentiment.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange était en baisse de 0,4 % à 8 334 dollars la tonne à 1024 GMT. Les prix du métal largement utilisé dans l'énergie et la construction ont atteint un sommet d'un mois de 8 451 dollars la tonne vendredi, stimulés par l'optimisme concernant les mesures de relance chinoises.

Les traders ont déclaré que la plupart des gains depuis le 24 mai, lorsque le cuivre a atteint son plus bas niveau en six mois, étaient le résultat des traders et des fonds qui ont réduit leurs positions courtes, c'est-à-dire les paris sur la baisse des prix.

Alastair Munro, stratège en métaux de base chez Marex, a déclaré que les données sur la masse monétaire et le taux d'intérêt auquel les prêts à moyen terme arrivant à échéance jeudi sont reconduits par la Chine pourraient être importants.

"Les métaux de base vont être sous pression. Je ne vois pas comment le cuivre ou l'aluminium pourraient se redresser dans cet environnement de taux d'intérêt élevés", a déclaré M. Munro.

La baisse de la monnaie américaine rend les produits de base en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres devises, ce qui pourrait stimuler la demande et les prix.

La réunion de deux jours de la Fed commence mardi, date à laquelle les données sur l'inflation américaine du mois de mai sont également attendues. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon se réunissent également cette semaine.

En outre, le marché s'intéressera aux données chinoises sur le financement social total, les nouveaux prêts en yuans, l'investissement, la production industrielle, l'investissement urbain et les prix de l'immobilier.

La baisse des stocks dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange apportera un certain soutien au cuivre.

Cependant, la diminution des inquiétudes concernant l'approvisionnement en cuivre sur le marché LME < MCUSTX-TOTAL> a élargi la décote pour le contrat au comptant par rapport au contrat à trois mois < CMCU0-3> à 25 dollars la tonne par rapport à des niveaux proches de zéro la semaine dernière.

Dans les autres métaux, l'aluminium a baissé de 1,5 % à 2 234 dollars, le zinc a baissé de 1,3 % à 2 372 dollars, le plomb a gagné 1 % à 2 077 dollars, l'étain a cédé 2,3 % à 25 900 dollars et le nickel a grimpé de 0,8 % à 21 355 dollars la tonne. (Reportage de Pratima Desai ; édition de Barbara Lewis)