Les prix du cuivre ont été sous pression mercredi alors que les attentes d'une demande tiède prolongée ont compensé le soutien d'un dollar plus faible, tandis que les échanges sont restés prudents avant les données clés de l'inflation américaine.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a peu bougé à 8 595 dollars la tonne, à 0443 GMT.

Les investisseurs attendent les données clés sur les prix à la consommation aux Etats-Unis qui seront publiées plus tard dans la journée et qui fourniront plus d'indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Dans un contexte de prudence,

le dollar

s'est affaibli mercredi après que le président américain Joe Biden et les principaux parlementaires ne soient pas parvenus à sortir de l'impasse sur la crise du plafond de la dette.

Le contrat a peu évolué depuis le début du mois, après avoir enregistré en avril sa plus forte baisse mensuelle depuis juin 2022.

Les analystes de Meierya Futures ont déclaré que tout rebond pourrait être limité car la faible demande devrait se maintenir au moins pendant le deuxième trimestre, ajoutant que les augmentations des stocks en dehors de la Chine ont ajouté une pression supplémentaire sur les prix mondiaux.

Les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> dans les entrepôts approuvés par le LME ont augmenté de 40% à 71 675 tonnes depuis le 18 avril.

Parallèlement, la production de cuivre du Pérou en mars a bondi de 20,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 219 275 tonnes, a déclaré mardi le ministère de l'énergie et des mines du pays, alors que les grandes mines reprennent leurs activités après des arrêts dus à des protestations sociales.

Le contrat de cuivre de juin le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,3 % pour atteindre 67 190 yuans (9 720,63 dollars) la tonne.

L'aluminium du LME a baissé de 0,3 % à 2 314 dollars la tonne, l'étain a augmenté de 0,1 % à 26 025 dollars, le zinc a diminué de 0,1 % à 2 672 dollars, le nickel a gagné 0,1 % à 23 535 dollars, tandis que le plomb a baissé de 0,4 % à 2 127,50 dollars.

L'aluminium du SHFE a glissé de 0,3% à 18 265 yuans la tonne, le plomb a augmenté de 0,3% à 15 300 yuans, le nickel a chuté de 3% à 178 110 yuans, l'étain a baissé de 2,4% à 206 240 yuans, et le zinc a baissé de 0,2% à 21 405 yuans.

