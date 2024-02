La société minière américaine Freeport McMoRan a déclaré que ses ventes en Asie seraient assurées à partir de l'Indonésie, où se trouvent sa mine de cuivre et d'or phare de Grasberg et son usine de fusion de Manyar.

Helmut Arbert, qui a travaillé pour la compagnie minière publique chilienne Codelco et Anglo American, a récemment été engagé par la branche indonésienne de Freeport en tant que directeur des ventes internationales et sera basé à Jakarta.

"PT Freeport Indonesia localise toutes les activités de vente et de marketing, y compris les opérations de vente et les équipes logistiques ainsi que le groupe de vente et de marketing en Indonésie", a déclaré le porte-parole de la société Freeport dans un communiqué envoyé par courriel lundi.

Freeport a récemment abandonné sa recherche d'un cadre supérieur à Singapour, ainsi que son projet de construction d'une équipe de vente dans le centre asiatique du commerce des matières premières après une évaluation des coûts, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec le dossier.

La construction de la fonderie Manyar de Freeport sera achevée en mai pour traiter les minerais de Grasberg. Elle pourrait produire 600 000 tonnes de cathodes de cuivre par an après la montée en puissance.

Le volume de ses ventes de cuivre devrait atteindre 1,9 million de tonnes en 2024, a déclaré le mineur américain dans sa déclaration trimestrielle du mois dernier. Il a vendu 1,85 million de tonnes de cuivre en 2023.

Les principaux producteurs de cuivre, dont BHP, Anglo American et Codelco, ont des équipes de vente basées à Singapour et à proximité de la Chine, le principal acheteur de cuivre au monde. (Reportage de Julian Luk à Londres et Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Chizu Nomiyama)