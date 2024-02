Le gouvernement canadien fera de son mieux pour soutenir First Quantum Mineral, a déclaré mardi la ministre du Commerce, sans donner plus de détails, alors que l'entreprise minière canadienne fait face aux retombées de la fermeture de sa mine de cuivre phare au Panama.

"First Quantum Mineral est une entreprise canadienne très importante", a déclaré Mary Ng, ministre du Commerce, à la presse à Ottawa.

"Je l'ai rencontrée, je continue à la rencontrer et je souhaite vraiment soutenir l'entreprise canadienne du mieux que nous pouvons", a déclaré Mme Ng.

L'année dernière, d'importantes manifestations ont éclaté pour protester contre le contrat d'exploitation de la lucrative mine de Cobre Panama conclu par First Quantum et approuvé par le gouvernement panaméen en octobre. Les manifestants ont fait valoir que ce contrat était trop favorable à la société basée à Vancouver.

En novembre, le tribunal suprême de ce pays d'Amérique centrale a jugé le contrat inconstitutionnel, ce qui a incité le gouvernement à ordonner la fermeture de la mine.

La mine de cuivre de Panama représentait environ 40 % des recettes de First Quantum et sa fermeture a entraîné une quasi-stagnation de la valeur marchande de l'entreprise.

First Quantum étudie actuellement des options pour "gérer son bilan", notamment la vente de mines plus petites, l'arrivée d'investisseurs stratégiques dans ses mines plus grandes et l'évaluation des moyens de lever des fonds. Elle a également entamé une procédure d'arbitrage international concernant le contrat contesté de Cobre Panama.

Mme Ng a déclaré qu'Ottawa suivait la situation de près et qu'elle avait été en contact avec son homologue panaméen au sujet de First Quantum.

"Je défendrai les entreprises canadiennes là où elles opèrent, et First Quantum opère au Panama depuis de nombreuses années", a déclaré Mme Ng.