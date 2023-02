Le groupe chinois Maike s'adresse au tribunal pour une restructuration

La demande, révélée dans une déclaration publiée sur le compte officiel WeChat de Maike, est l'une des étapes d'une procédure de faillite, a déclaré Vincent Qian, avocat au cabinet d'avocats Beijing Dacheng.

La demande a été déposée auprès du tribunal populaire intermédiaire de Xi'an, a déclaré à Reuters He Jinbi, fondateur et président de Maike.

Il a refusé de faire d'autres commentaires.

Maike dit avoir importé plus d'un million de tonnes de cuivre raffiné par an, ce qui représente 29 % des importations totales de la Chine en 2021.

Elle a déclaré l'année dernière qu'elle était confrontée à une pénurie de liquidités après que les blocages du COVID-19 aient entravé sa capacité à générer des revenus et à rembourser ses prêts.

Ses problèmes ont conduit à ce que des milliers de tonnes de cuivre soient bloquées dans les entrepôts alors qu'elle luttait pour payer ses fournisseurs, et son absence du marché continue de soutenir les primes dans certaines régions.

"Des difficultés financières opérationnelles ont frappé Maike en septembre dernier en raison d'une incertitude sans précédent et de la volatilité du marché dans le contexte de la pandémie et de l'incertitude géopolitique", indique la société dans sa déclaration de vendredi.

La demande du tribunal visait à concevoir un plan raisonnable de règlement de la dette, à assurer une compensation équitable des créanciers, à rétablir l'exploitation et la rentabilité de la société et à préserver les intérêts des employés et de toutes les parties, a-t-elle ajouté.

"Si la société ne parvient pas à se restructurer, elle entrera en liquidation", a déclaré Qian.

La société avait cherché à vendre des actifs au gouvernement local pour résoudre ses problèmes de liquidités.

En janvier, le négociant en métaux Xiamen Xinde, propriété de l'État, a intenté une action en justice contre Maike pour son incapacité à respecter la livraison du contrat et le remboursement de l'argent dû, selon un avis publié par Xiamen Xinde.