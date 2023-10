Pan Pacific Copper (PPC) prévoit de consigner une production de 291 900 tonnes métriques de cuivre raffiné aux fonderies de ses sociétés mères au second semestre de l'exercice 2023/24, soit une hausse de 0,3% par rapport à l'année précédente, a déclaré vendredi le plus grand fournisseur japonais de ce métal.

Le deuxième semestre du pays se situe entre octobre et mars.

PPC est détenu à 67,8 % par JX Metals Corp, une unité d'Eneos Holdings Inc, et à 32,2 % par Mitsui Mining and Smelting Co Ltd.

PPC sous-traite les opérations de fusion et d'affinage aux usines de ses sociétés mères. Elle s'approvisionne en matières premières et vend les métaux affinés.

Selon un porte-parole de PPC, JX Metals, qui possède deux fonderies, prévoit d'effectuer des travaux de maintenance programmés à sa fonderie et raffinerie de Saganoseki, dans le sud du Japon, à partir de la fin du mois d'octobre et pour une durée d'environ un mois.

La fonderie Tamano de Mitsui Mining, dans l'ouest du Japon, prévoit également une courte période d'entretien au début du mois de décembre.

Voici les détails du plan de production consignée de la société, avec des comparaisons par rapport à la production estimée au premier semestre de l'année 2023/24 et à la production réelle au second semestre de l'exercice 2022/23, qui s'est achevé le 31 mars.

(Cuivre en tonnes) :

H2 FY23/24 H1 FY23/24 H2 FY22/23

Cuivre 291 900 307 900 291 100