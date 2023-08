Le nouveau directeur général du géant minier chilien Codelco, Ruben Alvarado, a une tâche colossale à accomplir : faire remonter la production de cuivre à son niveau le plus bas depuis 25 ans, freiner l'envolée des coûts et être le fer de lance d'une offensive de l'État en faveur du lithium, un métal utilisé dans les batteries.

M. Alvarado, âgé de 64 ans, prendra ses fonctions de PDG le 1er septembre, après avoir cherché à remplacer André Sougarret, qui a brusquement annoncé en juin qu'il se retirait, invoquant des raisons personnelles et la "complexité" de la gestion du plus grand producteur de cuivre au monde.

M. Alvarado, ingénieur chimiste, a rejoint Codelco en tant que diplômé en 1984, mais au cours des deux dernières décennies, il a dirigé des entreprises en dehors du secteur minier, notamment l'opérateur public du métro de Santiago, Metro. Ceux qui le connaissent ont parlé de son expertise technique et de sa capacité à repérer des problèmes que d'autres n'avaient pas vus.

"Il a un profil inhabituel car il est techniquement très bon (...) mais il a aussi une sensibilité particulière pour détecter les problèmes que la plupart des dirigeants ne voient pas", a déclaré Louis de Grange, ancien président de Metro, qui a travaillé avec M. Alvarado lorsqu'il était directeur général de l'entreprise de 2014 à 2022.

M. Alvarado a supervisé l'expansion du métro avec de nouvelles lignes et l'a géré pendant une période difficile en 2019, lorsque des émeutes généralisées ont eu lieu dans la capitale et que certaines stations de métro ont été incendiées.

Cette expérience de la gestion d'une entité publique complexe pourrait l'aider à relever l'un des plus grands défis de Codelco, à savoir négocier la politique d'une entreprise qui reverse la majeure partie de ses bénéfices à l'État et qui est le principal moteur économique du pays.

Mais il a quitté le secteur minier depuis longtemps - et il y a des problèmes majeurs à résoudre.

Codelco a vu sa production chuter brutalement ces dernières années en raison de retards dans les projets de remise en état de certaines de ses plus grandes mines, nécessaires pour contrer la baisse des teneurs en minerai. Il y a également eu des accidents, des problèmes météorologiques et d'autres problèmes opérationnels. Les coûts et la dette ont augmenté.

Codelco a également été récemment chargée de diriger le nouveau modèle public-privé chilien pour développer le lithium, un métal utilisé dans les batteries. Le pays est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur mondial de lithium. Le pays est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur mondial de lithium.

PLUS TECHNIQUE QUE POLITIQUE

M. Alvarado devra travailler en étroite collaboration avec Maximo Pacheco, le puissant président de Codelco, qui joue un rôle important de médiateur entre l'entreprise et le gouvernement. M. Pacheco a souhaité la bienvenue à M. Alvarado "de retour à la maison" dans une déclaration.

"(Alvarado) est plus technique que politique et c'est un point positif", a déclaré un ancien cadre de Codelco. C'est une chance qu'ils aient "découvert" ce candidat, car je ne pense pas qu'ils aient eu beaucoup d'alternatives.

La nomination de M. Alvarado a surpris de nombreux acteurs du secteur, qui s'attendaient à un candidat interne ou à un dirigeant d'une autre grande société minière du Chili.

M. Alvarado a débuté chez Codelco dans la division fonderie et a gravi les échelons pour devenir directeur général de 2000 à 2004 à El Teniente, la plus grande mine de Codelco. Codelco lui attribue le mérite d'avoir "inversé" une baisse attendue de la production pendant son mandat.

Il a ensuite été directeur de l'ingénierie et de la maintenance pour LAN Airlines, aujourd'hui LATAM Airlines, directeur de la fondation caritative chilienne Cristo Vive et directeur général du port de San Antonio. Il a quitté ses fonctions au sein du métro en 2022 à la suite de critiques publiques concernant le manque de sécurité dans les stations de métro et les retards des trains.

"Il comprend que les défis ne sont pas mineurs, ils sont complexes", a déclaré Amador Pantoja, président du syndicat faîtier de Codelco, la Fédération des travailleurs du cuivre, qui connaît M. Alvarado pour l'avoir côtoyé à El Teniente et qui a dit avoir parlé avec lui récemment.

"Il est conscient qu'il y a de très bonnes personnes à Codelco et qu'avec de bons travailleurs, nous pouvons surmonter cette crise", a-t-il déclaré. "L'accord avec lui a toujours été un accord de personne à personne. Je n'ai aucune raison de douter qu'il gardera la porte ouverte".

M. Alvarado devra mettre à profit tout son sens de la gestion pour diriger cette entreprise géante.

"Relever les défis difficiles de Codelco n'est pas la tâche d'une seule personne, mais d'une équipe dirigée par quelqu'un qui sait comment organiser, diriger, déléguer, soutenir et exiger des résultats", a déclaré Sergio Jarpa, directeur de la chambre minière Voces Mineras.

"Compte tenu de sa formation et de son expérience en matière de gestion, Ruben Alvarado a le profil adéquat.