Le patron de Harmony Gold Mining, Peter Steenkamp, envisage de prendre sa retraite à la fin de l'année prochaine, alors que le plus grand producteur d'or d'Afrique du Sud en termes de volume recherche de nouvelles opportunités de croissance dans l'exploitation du cuivre.

Steenkamp, qui aura 64 ans en novembre, est à la tête de Harmony depuis son retour en 2016. En 2022, la société a prolongé de deux ans le mandat de ce vétéran de l'exploitation aurifère.

Steenkamp partira vers décembre 2024 et la société a "des candidats internes solides pour poursuivre ce que nous avons construit depuis 2016", a déclaré à Reuters le porte-parole Jared Coetzer.

Le départ imminent de Steenkamp ne modifie pas la stratégie qui consiste à se tourner vers le développement d'actifs dans le cuivre et à rechercher des accords pour faire croître l'entreprise, a ajouté Coetzer.

"Il y a divers candidats internes qui devraient passer par le processus de nomination et, en fin de compte, ce serait une décision du conseil d'administration", a déclaré Coetzer.

Harmony est l'une des dernières sociétés d'extraction d'or d'Afrique du Sud à tirer des bénéfices de certaines des mines d'or les plus coûteuses, les plus anciennes et les plus profondes du monde.

Il pourrait être "difficile de trouver des personnes extérieures ayant une expérience approfondie de l'extraction de l'or" pour diriger la société, ont déclaré les analystes de RMB Morgan Stanley dans une note.

Le producteur basé à Johannesburg s'est concentré sur le développement de nouveaux actifs d'or et de cuivre en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors que ses bénéfices sont affectés par les problèmes de sécurité dans les mines souterraines, les pannes d'électricité récurrentes et la hausse de la criminalité.

Harmony prévoit de dépenser environ 600 millions de dollars pour construire une nouvelle mine dans le cadre du projet de cuivre Eva en Australie qu'elle a acheté l'année dernière.

Elle prévoit également de faire avancer le projet de cuivre Wafi-Golpu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, détenu conjointement avec Newcrest Mining, une fois que les autorités du pays auront accordé les autorisations réglementaires. (Reportage de Felix Njini, édition de Mark Potter)