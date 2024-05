Le rallye du cuivre a pris une tournure peu glorieuse cette semaine, se transformant en un féroce resserrement des positions courtes sur le contrat américain géré par le CME Group.

Le cuivre au comptant du CME a atteint un record de 5,1775 $ la livre, ou 11 414 $ la tonne métrique, mercredi, dans un contexte de resserrement extrême des fourchettes de temps à échéance rapprochée.

La prime par rapport au contrat de cuivre du London Metal Exchange (LME) a grimpé à plus de 1 000 dollars la tonne, ce qui constitue une rupture sans précédent dans la fixation des prix dans l'Atlantique.

Le CME a augmenté les marges pour calmer les ardeurs du marché.

L'arbitrage béant devrait faciliter une réorientation du métal physique vers les États-Unis, mais cela pourrait prendre du temps, ce qui ne laisse guère d'autre choix aux courtiers que de reporter leurs positions à terme, au prix d'efforts douloureux.

Les vendeurs à découvert ont été écrasés par un mur d'argent d'investissement qui a déferlé sur le marché du cuivre. D'autres suivront.

La société canadienne Sprott Asset Management vient de déposer un prospectus pour un fonds de cuivre adossé à des actifs physiques, ce qui témoigne du regain d'intérêt des investisseurs pour ce métal.

Mais le marché peut-il supporter autant d'argent spéculatif ? Les événements de cette semaine suggèrent que le cuivre pourrait connaître une période très agitée.

À DÉCOUVERT ET PRIS EN FLAGRANT DÉLIT

Les détenteurs de positions courtes au CME se sont retrouvés sur le chemin d'un train de marchandises.

Les négociants en matières premières Trafigura et IXM auraient détourné du métal vers les États-Unis pour couvrir leurs positions.

Tous deux sont des acteurs importants sur le marché physique du cuivre, mais ils sont peu importants par rapport à la quantité de fonds qui entrent sur le marché en position longue.

Les gestionnaires de fonds sont devenus nettement haussiers sur le cuivre du CME en février et avaient déjà porté leurs positions longues à leur plus haut niveau depuis six ans à la clôture des marchés le 7 mai. Il est probable que d'autres fonds fondés sur l'élan se soient joints à la mêlée lors de la dernière phase de hausse.

Les positions longues des fonds d'investissement sur le contrat de cuivre du LME s'élevaient à 99 215 lots, soit près de deux millions et demi de tonnes, à la fin de la semaine dernière, le positionnement le plus haussier depuis que le LME a commencé à publier les données au début de 2018.

Les analystes de Citi estiment que 25 milliards de dollars d'argent spéculatif à la hausse ont afflué sur les deux bourses depuis février.

VOUS TENEZ BON ET VOUS TENEZ PAROLE ?

L'impact financier sur les positions courtes du CME a été accentué par la faiblesse des stocks des bourses et la limitation des options de livraison physique.

Les stocks enregistrés au CME sont passés de plus de 30 000 tonnes courtes à la fin du mois de mars à 20 445 actuellement, ce qui équivaut à 18 548 tonnes métriques seulement.

Les stocks du LME, en revanche, s'élèvent à 103 650 tonnes et les écarts temporels suggèrent qu'il y a plus de métal disponible en cas de besoin.

Alors que la courbe à terme du CME est fortement déportée, la période de référence cash-trois mois à Londres < CMCU0-3> était évaluée à un contango de 81 dollars par tonne à la clôture de jeudi.

Le problème réside dans le type de métal disponible. La moitié des stocks en attente du LME à la fin du mois d'avril était du métal de marque russe. La deuxième composante la plus importante était le métal chinois.

Ni les marques des producteurs russes ni celles des producteurs chinois ne sont livrables dans le cadre du contrat du CME et, dans le cas du métal russe, cela n'aurait de toute façon pas d'importance puisque le gouvernement américain a interdit toutes les importations dans le cadre de son train de sanctions d'avril.

Un simple transfert d'arbitrage des stocks entre les bourses ne fonctionnera pas, ce qui signifie que le réacheminement physique des unités vers les États-Unis pourrait prendre un certain temps, retardant ainsi le réalignement des prix du CME et du LME.

Les écarts et les prix du CME ont diminué depuis mercredi, mais le contrat au comptant américain se négociait encore vendredi matin à environ 500 dollars la tonne de plus qu'à Londres.

PLUS D'ARGENT

Même les partisans du cuivre admettent que le marché a pris de l'avance sur la réalité de la chaîne d'approvisionnement physique. Une correction s'impose, bien qu'elle doive attendre la fin de la bataille immédiate entre les acheteurs et les vendeurs.

Mais les acheteurs spéculatifs ne manqueront pas en cas de baisse des prix. Un marché qui vient de faire la une des journaux pour avoir atteint des sommets record ne peut qu'attirer davantage l'attention.

Le retour des fonds négociés en bourse à support physique est un signe de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour Doctor Copper. Les tentatives passées de lancement de tels produits ont également coïncidé avec des phases haussières, mais ils n'ont pas réussi à sortir de la planche à dessin ou ont eu du mal à maintenir des frais compétitifs en raison du coût du stockage du métal.

Il reste à voir si Sprott, qui gère déjà un fonds d'uranium physique, aura plus de succès, mais c'est un signe de l'intérêt croissant des particuliers pour l'histoire haussière du cuivre, caractérisée par une offre limitée et une demande d'énergie verte en plein essor.

Les fonds sont arrivés tardivement sur le méga marché haussier des années 2000 et les investisseurs particuliers encore plus tard. À l'époque, les métaux industriels n'occupaient encore qu'une place marginale dans le paysage de l'investissement et la plupart des achats d'investissement se faisaient sous la forme d'allocations de paniers croisés de produits de base.

Cette fois-ci, la nouvelle de la tendance haussière du cuivre s'est répandue bien au-delà de la communauté des négociants en métaux. L'intérêt est beaucoup plus large et les produits qui l'expriment sont plus nombreux.

Le micro-contrat du CME, par exemple, est un point d'entrée au niveau de la rue pour les investisseurs de détail, avec un prix de 2 500 livres par contrat.

"De taille pratique et adapté à l'investisseur individuel, ce contrat offre moins d'engagement en capital, une marge plus faible et des frais de change moins élevés que le contrat à terme sur le cuivre de taille plus importante", indique le CME sur son site web.

Le volume quotidien moyen en avril était de 12 863 contrats, le plus élevé depuis le lancement du contrat en mai 2022 et plus du double du record précédent. Les volumes cumulés au cours des quatre premiers mois de l'année ont représenté l'équivalent de 670 000 tonnes de cuivre.

Si, comme le prétendent de nombreux analystes, le cuivre se trouve encore au pied d'un marché haussier de plusieurs années, l'engagement des professionnels et des détaillants ne fera que croître à chaque nouvelle flambée des prix.

Les flux d'investissement ne font que commencer et ils ont déjà bouleversé l'arbitrage transatlantique.

C'est un signe inquiétant qui montre à quel point le cuivre pourrait devenir turbulent si trop d'argent essayait de s'engouffrer dans un marché limité.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.