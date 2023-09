Le principal indice boursier canadien a chuté mardi, reflétant la faiblesse de Wall Street, alors que les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets pluriannuels, les taux d'intérêt risquant de rester élevés plus longtemps.

A 10:55 ET (1455 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en baisse de 139,33 points, soit 0,7%, à 19.661,28, tandis que les principaux indices de Wall Street ont chuté d'environ 1% chacun.

L'indice canadien des technologies a connu la plus forte baisse parmi les secteurs, avec un recul de 1,5 %, la hausse des rendements des obligations d'État ayant pénalisé le groupe sensible aux taux d'intérêt.

Les rendements des obligations américaines ont augmenté récemment, le rendement de référence du Trésor à 10 ans atteignant mardi son plus haut niveau depuis octobre 2007, les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et les données économiques ayant renforcé les paris selon lesquels les taux d'intérêt ne baisseront pas de sitôt.

"Les investisseurs sont fatigués de la Fed... ils essaient de comprendre s'il y a un moyen de sortir de la récession, et la pensée actuelle est que des taux plus élevés vont écraser les actions de croissance", a déclaré Peter Anderson, fondateur d'Andersen Capital Management.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a reculé de 0,8 %, les prix de l'or et du cuivre ayant baissé face à un dollar plus fort.

Les prix du cuivre ont également été affectés par les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois et par les vacances d'une semaine en Chine à partir du 29 septembre.

Le secteur de l'énergie a enregistré sa troisième séance consécutive de hausse, ajoutant 0,8 % aux prix du pétrole.

La probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement américain d'ici dimanche a également ajouté à l'anxiété des investisseurs.

Pendant ce temps, le commerce de gros canadien a très probablement augmenté de 2,6 % en août par rapport à juillet après une hausse des ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures et dans le sous-secteur des produits divers, a déclaré Statistique Canada dans une estimation rapide.

Sur le front des entreprises, Westshore Terminals Investment a mené les baisses, chutant de 8,2 % après que RBC ait rétrogradé l'action de "surperformance" à "performance sectorielle". (Reportage de Khushi Singh à Bengaluru ; Rédaction de Tasim Zahid)