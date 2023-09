L'unité panaméenne de la société canadienne First Quantum Minerals a déclaré vendredi qu'elle négociait avec le syndicat des travailleurs d'une mine de cuivre clé qu'elle exploite, après avoir menacé de se mettre en grève à partir de samedi en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations salariales.

Les négociations sont restées bloquées en raison de désaccords sur la participation aux bénéfices et l'augmentation des salaires à la mine de Cobre Panama, selon une déclaration publiée sur l'Instagram du syndicat jeudi.

"La situation actuelle de stagnation a été causée par l'entreprise et sa fausse promesse que ses dernières propositions seraient les meilleures ... mais ils sont sortis avec le pire. La grève est maintenue pour le samedi 9 septembre prochain à partir de midi", ajoute le communiqué.

Elle ne précise pas l'augmentation salariale demandée par les travailleurs et le syndicat n'a pas immédiatement répondu à une demande d'informations complémentaires.

Cobre Panama, un énorme projet de cuivre à ciel ouvert situé dans la jungle panaméenne, est l'opération phare de First Quantum et représente près de la moitié des revenus de First Quantum. Il représente également environ 4 % du produit intérieur brut du Panama.

Les actions de First Quantum ont baissé de plus de 2 % vendredi à la Bourse de Toronto.

Interrogé sur l'éventualité d'une grève, un porte-parole de l'unité locale du mineur, Minera Panama, a déclaré vendredi que l'entreprise négociait actuellement avec les représentants du syndicat des travailleurs afin de parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties dans le cadre d'un dialogue sans pression.

"L'entreprise propose une incitation à la place des bénéfices, qui serait soumise aux conditions qu'elle a établies. Et ils ajoutent que cette incitation serait en dehors de la convention collective", a déclaré jeudi en espagnol le syndicat des travailleurs de Minera Panama, ajoutant que l'entreprise n'a rien offert de nouveau, à l'exception d'une "augmentation d'un centime".

"Nous exhortons les dirigeants syndicaux et leurs membres à continuer à participer activement à la table des négociations", a ajouté le porte-parole.

En mars, la société canadienne a conclu un accord avec le gouvernement panaméen pour un nouveau contrat d'exploitation de la mine, qui doit encore recevoir l'approbation finale des autorités. (Reportage de Divya Rajagopal, édition de Bill Berkrot et Marguerita Choy)