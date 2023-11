Le tribunal suprême du Panama examine les contestations du contrat de First Quantum pour la mine de cuivre

La plus haute juridiction du Panama devrait commencer à délibérer vendredi pour statuer sur plusieurs contestations constitutionnelles du contrat de First Quantum Minerals pour la mine de cuivre de Cobre Panama, une décision très attendue par le marché mondial du cuivre et les investisseurs.

First Quantum a été confrontée à des protestations massives depuis que le gouvernement panaméen a signé un nouveau contrat pour la mine de Cobre Panama le 20 octobre, sur fond d'allégations de corruption et de manque de transparence dans les négociations. L'entreprise a nié tout acte répréhensible. Cobre Panama est l'une des plus grandes et des plus récentes mines de cuivre au monde, produisant environ 1 % de l'approvisionnement mondial en cuivre. Une majorité d'avocats interrogés par Reuters ce mois-ci ont déclaré que la Cour suprême se prononcerait probablement contre l'entreprise, citant un précédent. La Cour n'a pas donné de calendrier pour la publication du verdict, mais certains avocats et fonctionnaires s'attendent à une décision dans les jours ou les semaines à venir. Une décision défavorable à First Quantum aurait des conséquences considérables. L'incertitude a déjà fait disparaître environ 10 milliards de dollars canadiens (7,3 milliards de dollars), soit 50 % de sa valeur marchande, en l'espace d'un mois, ce qui a eu un impact sur les prix du cuivre et pourrait porter un coup à la nation d'Amérique centrale, car la mine représente environ 5 % de son PIB. La société chinoise Jiangxi Copper Co est le principal actionnaire de First Quantum. Les manifestations se sont transformées en un mouvement anti-gouvernemental, les protestataires exigeant la fin de toute activité minière dans le pays. Le mouvement a également reçu le soutien de l'acteur hollywoodien Leonardo Di Caprio, qui a partagé le week-end dernier une vidéo d'un groupe environnemental appelant la Cour suprême à annuler le contrat. Jeudi, First Quantum a déclaré que la mine ne fonctionnait pas à un niveau commercial, à la suite de blocages par des manifestants dans un port clé qui ont empêché le mineur de recevoir des cargaisons de charbon qui alimentent le site et d'autres fournitures. Le contrat contesté confère à First Quantum un droit d'exploitation minière de 20 ans, assorti d'une option de prolongation de 20 ans, en échange de 375 millions de dollars de recettes annuelles pour le Panama. Si la Cour juge le contrat inconstitutionnel, le Panama se retrouvera dans une situation délicate, selon les avocats, car le gouvernement a signé, le 3 novembre, un projet de loi interdisant toute nouvelle concession minière et toute prolongation. Cela empêcherait les deux parties de négocier un nouvel accord. First Quantum a hérité du contrat en 2013 après être devenu l'opérateur de la mine. Toutefois, en 2017, la plus haute juridiction du Panama a jugé inconstitutionnelle la loi en vertu de laquelle First Quantum exploitait la mine. La décision a été confirmée en 2021, ce qui a permis de conclure le mois dernier un nouvel accord avec le gouvernement. (1 $ = 1,3718 dollar canadien)