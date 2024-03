Les Etats-Unis s'entretiennent régulièrement avec la société minière publique de la République démocratique du Congo (Gecamines), a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du département d'Etat, alors que Washington cherche à approfondir ses relations avec des fournisseurs clés de cobalt et de cuivre sur le continent africain.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Les investissements agressifs de la Chine au Congo, en Zambie et ailleurs en Afrique - où se trouvent d'importantes réserves de minerais utilisés pour fabriquer des véhicules électriques et d'autres appareils électroniques - suscitent depuis un certain temps des inquiétudes à Washington.

Jose Fernandez, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, a déclaré lors d'une interview cette semaine que les conversations avec la Gecamines portaient sur les contrats d'approvisionnement et sur les nouvelles mines potentielles ou autres projets envisagés par l'entreprise. Les conversations ont lieu en moyenne toutes les quatre à six semaines.

Le partenariat pour la sécurité minérale (MSP), une collaboration multinationale de plus d'une douzaine de pays et de l'Union européenne visant à investir dans une chaîne d'approvisionnement mondiale, a annoncé un accord avec Gecamines et le JOGMEC japonais en février. Cet accord est le fruit de ces conversations, a déclaré M. Fernandez.

CITATIONS CLÉS

"Qu'il s'agisse de la Chine ou de n'importe qui d'autre, il n'est tout simplement pas bon d'avoir un seul fournisseur pour quoi que ce soit", a déclaré M. Fernandez.

"Les pays d'accueil ne veulent pas d'un système d'investissement dans lequel les investisseurs amènent leur propre main-d'œuvre et ne nettoient pas les dégâts causés à l'environnement. Ils en ont fait l'expérience et ce n'est pas ce qu'ils veulent".

M. Fernandez n'a pas voulu dire si le gouvernement américain chercherait à acheter tout ou partie des actifs zambiens de la société minière canadienne First Quantum. First Quantum est à la recherche de nouvelles sources de financement dans le cadre d'un différend avec le gouvernement panaméen qui a entraîné la fermeture d'une des principales mines de cuivre de l'entreprise.

CONTEXTE

M. Fernandez a déclaré que les États-Unis continuaient à travailler avec la Zambie et le Congo sur les structures minières et réglementaires.

Malgré les efforts déployés par Washington ces dernières années, les États-Unis sont restés à la traîne de la Chine en ce qui concerne l'accès aux minerais du continent africain nécessaires à la production de produits tels que les batteries de véhicules électriques et les panneaux solaires.

L'objectif de Washington n'est pas de contrebalancer l'influence de la Chine dans le secteur crucial des minéraux en Afrique, mais de diversifier ses propres chaînes d'approvisionnement et d'encourager ses partenaires africains à renforcer leurs normes minières, a déclaré M. Fernandez.