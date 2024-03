Les Etats-Unis doivent améliorer leur processus d'autorisation des mines s'ils espèrent augmenter l'approvisionnement national en minéraux essentiels pour alimenter la transition vers l'énergie propre, a déclaré lundi le PDG du géant du cuivre Freeport-McMoRan.

"Le gouvernement américain doit cesser de se contenter de belles paroles en matière d'autorisation", a déclaré Richard Adkerson à Reuters en marge de la conférence CERAWeek sur l'énergie qui se tient à Houston.

"La question est de savoir, compte tenu de notre système politique actuel et de ses dysfonctionnements, comment passer de l'acceptation verbale d'un projet à la mise en œuvre d'actions concrètes.

Auparavant, la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, avait déclaré à la conférence qu'elle soutenait les efforts du Congrès américain visant à réformer les lois minières du pays, dont certaines ont été approuvées pour la première fois au XIXe siècle.

M. Adkerson était assis à côté de Mme Granholm lors du déjeuner de lundi et a déclaré qu'il avait eu une conversation productive avec la secrétaire d'État au sujet de la réforme des permis d'exploitation.

M. Adkerson, qui prévoit de quitter son poste de PDG cette année après plus de 20 ans d'activité, a déclaré qu'il demandait à Washington plus de clarté sur la manière dont les permis sont approuvés ou rejetés, et non pas un assouplissement des réglementations environnementales.

"Il ne s'agit pas d'abaisser les normes", a-t-il déclaré. "Nous parlons de processus.

Kathleen Quirk, lieutenant de longue date d'Adkerson qui lui succédera au poste de PDG, a déclaré que Freeport s'efforçait de gagner le soutien des personnes vivant à proximité de ses sites miniers dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le permis social d'exploitation de l'industrie du cuivre.

"Nous parlons beaucoup de trouver un terrain d'entente. Il faut le trouver. Cela va peser sur votre économie, mais sinon vous n'avez pas de plan d'affaires viable si vous ne trouvez pas de solution durable", a déclaré M. Quirk, actuellement président de l'entreprise.

Ailleurs aux États-Unis, Freeport serait ouvert à l'idée d'agrandir sa fonderie de cuivre de Miami, en Arizona, ont déclaré Adkerson et Quirk. Mais à court terme, la société se concentre sur l'extension de son utilisation de la lixiviation du cuivre, ont-ils ajouté.

Sur les deux fonderies de cuivre américaines, Freeport en exploite une et Rio Tinto l'autre.

Freeport a eu du mal à attirer des travailleurs aux États-Unis, et M. Adkerson a déclaré qu'il fallait encore travailler pour combler les besoins en personnel.

"Nous essayons de faire progresser la technologie pour réduire les besoins en main-d'œuvre partout où nous le pouvons, mais il s'agit pour nous d'un problème américain", a-t-il déclaré. "Au Pérou et en Indonésie, où l'entreprise extrait également du cuivre, nous avons un flot de candidats pour tous nos emplois.

M. Adkerson, qui restera président de Freeport, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la transition de M. Quirk au poste de PDG entraîne des changements majeurs dans l'entreprise basée à Phoenix.

"Il s'agit d'un changement de direction en douceur", a déclaré M. Adkerson.