(Alliance News) - African Pioneer PLC a déclaré lundi avoir levé 790 000 GBP pour faciliter le forage à Ongombo et l'exploration dans la ceinture de Cu du Kalahari.

La société d'exploration et de développement axée sur la Namibie a levé 790 000 livres sterling par l'émission de 35,1 millions d'actions au prix de 2,25 pence chacune.

Le prix de la levée de fonds représente une décote de 22 % par rapport au cours de clôture de 2,9 pence le vendredi, dernier jour ouvrable avant l'annonce.

Les actions d'African Pioneer ont baissé de 12 % à 2,55 pence lundi matin.

La levée de fonds comprend un placement de 18,4 millions d'actions levant 415 000 GBP par l'intermédiaire du courtier de la société, Novum Securities Ltd, ainsi qu'une souscription d'actions de 16,7 millions d'actions levant 375 000 GBP.

Dans le cadre de cette levée de fonds, le président Colin Bird et le directeur commercial Christian Cordier ont souscrit 2,2 millions d'actions, pour une valeur de 50 000 GBP. M. Bird détient désormais 23,3 millions d'actions, soit une participation de 10,21 %, tandis que M. Cordier détient 17,2 millions d'actions, soit une participation de 7,55 %.

African Pioneer émet également 1,2 million d'actions pour régler 27 500 GBP d'honoraires de consultants.

M. Bird a déclaré : "Cette levée de fonds sera généralement consacrée à nos activités de pré-développement de la mine d'Ongombo en Namibie. La compilation des données, la modélisation et les forages que nous avons effectués précédemment ont permis de faire progresser le projet vers une situation de développement très favorable. Nous sommes convaincus que nous pouvons augmenter la valeur globale du projet par de nouveaux forages généraux visant à ajouter du cuivre, mais surtout que le gisement de l'est peut être intégré plus tôt dans le plan de mine par de nouveaux forages judicieux afin de définir à la fois le quantum global et la teneur en or, ce qui n'a pas été défini dans le passé.

Les actions émises dans le cadre de la levée de fonds représentent environ 16 % du capital-actions émis et élargi de la société.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

