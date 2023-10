(Alliance News) - Critical Mineral Resources PLC a confirmé jeudi des teneurs élevées dans son projet de cuivre et d'argent au Maroc, qui ont dépassé les attentes initiales.

Critical Mineral est une société d'exploration et de développement basée à Londres qui se concentre sur les matières premières énergétiques propres et qui possède un projet au Maroc. Les actions de la société ont augmenté de 31 % à 4,92 pence l'unité à Londres jeudi matin.

En septembre, Critical Mineral a prélevé 11 échantillons sur trois sites différents à Anzar, son projet de cuivre-argent au Maroc central.

L'entreprise a déclaré que, bien qu'une certaine variation des teneurs ait été anticipée, plusieurs échantillons ont donné des teneurs nettement plus élevées que prévu. Le meilleur résultat, obtenu à partir d'un échantillon en rainure, a titré un peu moins de 16 % de cuivre et 160 grammes par tonne d'argent.

La teneur en argent la plus élevée était de 272 grammes par tonne, bien que Critical Mineral ait noté qu'il s'agissait d'un échantillon manuel sélectionné pour sa "minéralisation de cuivre à haute teneur clairement visible", et donc non représentatif de la teneur moyenne du gisement.

La société a également mené des travaux sur le terrain pour "mieux comprendre" l'étendue d'Anzar et les endroits où il affleure.

Une équipe d'exploration a découvert au moins quatre nouveaux sites d'affleurement et déterminé trois couches sédimentaires de minéralisation. Critical Mineral a déclaré que ces découvertes augmentaient la taille potentielle du gisement, tandis que les "nombreux affleurements" aideront à orienter les futurs travaux de creusement de tranchées et de forage.

"Bien que du cuivre à haute teneur soit visible dans les grès affleurants et que de bonnes teneurs étaient attendues, les échantillons 4, 5, 6 et 10 ont largement dépassé nos attentes", a déclaré Charlie Long, directeur général de Critical Mineral.

M. Long a ajouté : "Nous pensons qu'Anzar a le potentiel pour un développement accéléré, en partie en raison de ses caractéristiques à haute teneur. En nous appuyant sur l'expertise de notre équipe en matière de construction et d'exploitation de mines au Maroc, ainsi que sur le succès des usines de flottation de cuivre à petite échelle dans la région, nous donnerons la priorité à cette option afin de générer rapidement des flux de trésorerie au profit de notre société et de ses précieux actionnaires."

