Fabrizio Fidati, qui a perdu sa main droite dans un accident il y a 25 ans, n'avait jamais ressenti la sensation de température dans ses doigts manquants jusqu'à ce que les essais d'une technologie bionique lui permettent de ressentir la fraîcheur de l'eau glacée et la chaleur d'un brûleur de poêle.

À terme, les chercheurs espèrent que cette technologie lui permettra de ressentir plus naturellement la présence d'êtres chers lorsqu'il porte sa prothèse.

Grâce à des électrodes thermiques placées sur la peau de leur bras résiduel, des amputés comme Fidati ont déclaré ressentir des sensations de chaud ou de froid dans leur main et leurs doigts fantômes, ainsi que directement sur le bras, selon les essais menés par l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

L'Italien de 59 ans fait partie des 27 amputés qui ont participé aux essais, et 17 d'entre eux ont réussi le test.

"La première fois que j'ai participé à l'expérience, j'ai eu l'impression de redécouvrir des sensations dans ma main fantôme", a-t-il déclaré.

Les personnes testées ont également pu faire la différence entre le plastique, le verre et le cuivre, en indiquant l'endroit où elles ressentent les sensations sur les images de la main.

"En stimulant des parties spécifiques du bras résiduel des amputés, nous avons pu induire des sensations dans les mains fantômes manquantes", a déclaré Solaiman Shokur, neuroingénieur scientifique senior à l'EPFL, qui a codirigé l'étude publiée dans la revue Science.

"Ce qu'ils ressentent dans cette main fantôme est similaire à ce qu'ils ressentent dans leur main intacte.

Francesca Rossi, une femme qui a également participé à l'étude, a déclaré qu'elle avait déjà pu ressentir des picotements dans sa main manquante lorsqu'elle touchait l'extrémité de son bras, mais elle a ajouté : "Sentir la variation de la température est un peu différent de ce que l'on ressent dans la main manquante : "Sentir la variation de température est une chose différente, quelque chose d'important... quelque chose de beau".

La technologie, qui a été testée pendant plus de deux ans, n'a pas besoin d'être implantée. Elle peut être portée à même la peau et combinée à une prothèse ordinaire.

Silvestro Micera, qui a codirigé l'étude avec Shokur, a déclaré qu'ils souhaitaient maintenant tester le dispositif à plus grande échelle avant de le combiner avec d'autres technologies pour améliorer les sensations tactiles chez les amputés.

"Nous pensons que nous pourrions donner aux gens un meilleur sens de l'incarnation de leurs mains et peut-être même leur donner la possibilité de sentir leurs proches d'une manière beaucoup plus naturelle", a ajouté M. Shokur.

Fidati a déclaré qu'en plus d'aider les amputés dans leurs tâches quotidiennes telles que la cuisine, la technologie pourrait lui permettre de ressentir la chaleur d'autrui.

"Il y a aussi un aspect social qui est important", a-t-il déclaré. "Lorsque je rencontre quelqu'un et que je lui serre la main, je m'attends à ressentir de la chaleur.

Micera, professeur à l'EPFL et à la Sant'Anna School of Advanced Studies, a déclaré : "Le retour de température est essentiel pour relayer des informations qui vont au-delà du toucher, il conduit à des sentiments d'affection. Nous sommes des êtres sociaux et la chaleur en est un élément important".