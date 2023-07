Les analystes ont revu à la baisse leurs prévisions de prix pour le cuivre et d'autres métaux industriels en raison de l'augmentation de l'offre et de la faiblesse de la demande en Chine, principal consommateur de métaux, selon un sondage Reuters.

Les prix du cuivre ont évolué en dents de scie au cours des derniers mois, après une chute en janvier par rapport à leur plus haut niveau depuis plus de sept mois et un rebond en mai après une chute en dessous de 8 000 dollars la tonne métrique.

Le sentiment optimiste sur la réouverture post-pandémique de la Chine a propulsé les gains au début de l'année, mais les investisseurs ont ensuite jeté les métaux industriels après les progrès économiques tièdes de la deuxième plus grande économie du monde.

"Le cuivre se dirige vers une période de ralentissement alors que les réserves minières augmentent. La demande chinoise n'est pas encore assez forte pour empêcher les prix de redescendre", a déclaré Dan Smith, responsable de la recherche chez Amalgamated Metal Trading.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, le marché mondial a enregistré un excédent de 287 000 tonnes métriques, après un déficit de 74 000 tonnes au cours de la même période l'année dernière, selon le Groupe d'étude international du cuivre.

Le contrat de cuivre au comptant sur le London Metal Exchange (LME) devrait atteindre une moyenne de 8 450 dollars la tonne métrique au quatrième trimestre, selon les prévisions médianes de 26 analystes.

Ce chiffre est inférieur de 7 % aux prévisions du dernier sondage trimestriel et de 1,5 % par rapport au prix de clôture de mercredi, qui était de 8 577,25 dollars.

Les analystes prévoient un excédent de cuivre de 111 000 tonnes métriques cette année et une offre excédentaire de 188 000 tonnes l'année prochaine.

L'ALUMINIUM AUGMENTE AU YUNNAN

Les prix de l'aluminium ont été soutenus au début de l'année par des réductions de la production dans la province chinoise du Yunnan, dans le sud-ouest du pays, après que la réduction de la capacité hydroélectrique a entraîné des restrictions de la consommation d'électricité, ce qui a contribué à porter les prix à un pic de sept mois en janvier.

Toutefois, ces restrictions ont été levées et les fonderies du Yunnan ont commencé à augmenter leur production, a déclaré ce mois-ci à Reuters un analyste qui s'est rendu dans la région.

"La reprise de la production dans la province du Yunnan au cours de l'été exercera certainement une pression sur le prix de l'aluminium", a déclaré l'analyste indépendant Goran Djukanovic.

L'aluminium au comptant du LME devrait atteindre une moyenne de 2 308 dollars la tonne métrique au quatrième trimestre, soit une baisse de 8 % par rapport aux prévisions du sondage précédent.

Les analystes s'attendent à un déficit du marché de 191 750 tonnes métriques cette année, tombant à 66 000 tonnes en 2024.

NICKEL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Les prix du nickel, quant à eux, ont enregistré les pertes les plus importantes parmi les métaux du LME cette année, chutant de 27 %, principalement en raison de l'augmentation de la production de l'Indonésie, principal producteur.

Ce pays asiatique produit principalement de la fonte brute de nickel (NPI), dont la teneur en nickel est inférieure à celle du nickel raffiné, mais les entreprises chinoises installées en Indonésie convertissent les fours à NPI pour produire du métal de qualité supérieure.

"Dans le contexte d'une production indonésienne toujours robuste, qui devrait dans une certaine mesure se traduire par une augmentation de l'offre de nickel de classe 1, nous voyons un potentiel de baisse pour le prix du nickel", a déclaré Thu Lan Nguyen à la Commerzbank.

Le nickel est principalement utilisé dans l'acier inoxydable, mais les batteries des véhicules électriques constituent le principal secteur de croissance du métal.

Les analystes s'attendent à ce que les prix du nickel au comptant du LME atteignent en moyenne 20 000 dollars la tonne métrique au quatrième trimestre, soit une baisse de 11 % par rapport à l'enquête précédente.

Ils s'attendent à ce que le marché mondial du nickel affiche un excédent de 199 000 tonnes métriques cette année et de 150 000 tonnes en 2024.