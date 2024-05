Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement baissé jeudi, la chute des prix du cuivre et la hausse des rendements obligataires l'emportant sur le rebond du pétrole, tandis que les investisseurs attendent des indices supplémentaires sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1% à 6:36 a.m. ET (10:36 GMT), reflétant leurs homologues américains. [.N]

Les prix du cuivre à Londres ont baissé en raison d'un dollar plus fort, mais la baisse a été limitée par l'amélioration des données commerciales de la Chine et des mesures de soutien à l'immobilier, tandis que les prix de l'or ont peu changé. [MET/L] [GOL/]

Du côté positif, les prix du pétrole ont rebondi suite à la baisse des stocks de brut américains et à la hausse des importations chinoises le mois dernier, ce qui a soutenu les prévisions de demande plus élevée pour les deux pays. [O/R]

Le rendement des obligations d'État canadiennes a prolongé sa hausse pour la deuxième journée, ce qui a accentué la pression sur le sentiment.

Pendant ce temps, une lecture hebdomadaire des demandes d'emploi est attendue aux États-Unis à 8h30 ET, qui pourrait fournir plus de détails sur la force du marché du travail américain.

Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti en avril, ce qui a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale commencera son cycle d'assouplissement en septembre.

Cela a renforcé le sentiment des investisseurs, poussant les indices américains et canadiens à se redresser.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,1 % mercredi, interrompant sa série de gains, après que les valeurs technologiques aient été touchées par les prévisions négatives de Shopify. [.TO]

En ce qui concerne les entreprises, Nutrien, le plus grand producteur d'engrais au monde, a battu les estimations de bénéfices du premier trimestre mercredi.

La Société Financière Manuvie a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, stimulé par une solide performance de ses activités en Asie et de son unité de gestion de patrimoine.

matières premières a 6:36 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 316,4 $ ; -0,3% [GOL/]

Brut américain : 79,63 $ ; +0,8% [O/R]

Brut Brent : 84,17 $ ; +0,7% [O/R]