Le prix du cuivre a atteint son niveau le plus élevé depuis plus d'une semaine mardi, grâce à de solides données sur l'activité manufacturière en Chine et à des plans de réduction de la production par les fonderies du principal consommateur, qui ont déclenché des achats, bien que les gains aient été limités par un dollar fort.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 1,7 % à 9 014 dollars la tonne métrique à 1005 GMT. Les prix du métal utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction ont atteint plus tôt 9 020 dollars, son plus haut niveau depuis le 21 mars.

Les principaux fondeurs de cuivre chinois ont décidé le mois dernier de réduire la production dans certaines usines déficitaires en raison de pénuries de matières premières et de frais historiquement bas pour convertir le concentré en métal raffiné.

Les enquêtes des directeurs d'achat en Chine ont montré que l'activité manufacturière a augmenté pour la première fois en six mois en mars, tandis que les nouvelles commandes à l'exportation ont montré une croissance après 11 mois de contraction.

"Nous avons vu de bien meilleures données en provenance de Chine au cours du week-end et hier nous avons eu des chiffres très positifs sur l'activité manufacturière aux États-Unis", a déclaré un négociant en cuivre. "Mais le dollar est plus élevé et les tensions géopolitiques incitent à la prudence.

L'industrie manufacturière américaine a progressé pour la première fois depuis un an et demi en mars, grâce à un net rebond de la production et à une augmentation des nouvelles commandes. Cependant, les prix payés par les fabricants ont augmenté à un rythme plus rapide, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes, qui pourraient retarder les réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis favorisent la vigueur de la monnaie américaine, ce qui rend les produits de base en dollars plus chers pour les acheteurs détenant d'autres monnaies.

Ailleurs, l'aluminium a atteint un pic de trois mois à 2 374,50 dollars la tonne, les fonds achetant le métal utilisé dans les industries du transport, de l'emballage et de la construction.

Un négociant a déclaré que les primes plus élevées que les acheteurs japonais devaient payer avaient stimulé le sentiment sur le marché de l'aluminium, créant un élan pour des prix plus élevés.

L'aluminium était en hausse de 1,6 % à 2 371 dollars la tonne.

Dans les autres métaux, le zinc a bondi de 2,9 % à 2 511 $ la tonne, le plomb a glissé de 0,5 % à 2 045 $, l'étain a progressé de 1,8 % à 27 960 $ et le nickel a augmenté de 1,2 % à 16 950 $.