Les prix du cuivre ont été soutenus par des données plus solides sur le crédit en Chine, premier consommateur, et par un dollar plus faible mercredi avant les données sur l'inflation aux États-Unis, mais les doutes concernant une reprise significative de la demande ont pesé sur le sentiment.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) était en hausse de 0,2 % à 8 341 dollars la tonne métrique. Les prix ont oscillé entre 8 500 et 8 100 dollars au cours des trois dernières semaines.

Les nouveaux prêts bancaires en Chine ont augmenté plus que prévu en juin, et les données sur le financement social total, suivies par les analystes pour des indices sur la consommation de métaux industriels, ont dépassé les attentes.

"Les données sur le crédit en Chine ont donné au marché un ton plus ferme, mais il y a de la prudence avant l'IPC américain", a déclaré un négociant en métaux. "Le secteur immobilier chinois est préoccupant.

Les marchés se concentrent sur les données relatives à l'inflation américaine. Les chiffres pourraient donner une idée de la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de l'orientation de la monnaie américaine et de la demande de métaux industriels.

Les données commerciales de la Chine et son marché immobilier, qui représente une part importante de la demande de métaux industriels, sont également à l'ordre du jour cette semaine.

Les prix du cuivre < MCUSTX-TOTAL> sont soutenus par la baisse des stocks dans les entrepôts enregistrés au LME, qui, à 54 450 tonnes, ont diminué de 45 % depuis le début du mois de juin.

Cependant, la décote du cuivre au comptant par rapport au contrat de trois mois suggère un manque d'inquiétude concernant les approvisionnements sur le LME.

Sur le plan technique, la résistance à la hausse pour le cuivre se situe à 8 405 $ et 8 450 $, où se trouvent les moyennes mobiles de 21 jours et de 200 jours. Le support se situe à 8 330 dollars, la moyenne mobile de 50 jours.

Dans les autres métaux, l'aluminium a augmenté de 0,2 % à 2 173 $ la tonne métrique, le zinc a glissé de 0,4 % à 2 347 $, le plomb a gagné 0,8 % à 2 069 $, l'étain a progressé de 0,8 % à 28 180 $ et le nickel a grimpé de 1,6 % à 21 045 $.